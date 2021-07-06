УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

5 вещей, которые каждая женщина должна успеть сделать для себя до 40 лет

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

6 июля 2021, 02:29

До того как цифра 40 станет реальностью, нужно сделать вещи, которые необходимы для того, чтобы наслаждаться всем хорошим, что может дать этот возраст.

До 40 лет нужно создать свое наследство / Instagram

Не стоит недооценивать жизненный порог в 40 лет. Да, мир не рухнет, все вокруг будут относиться к вам так же, как и до этого, а на работе и в отношениях все будет так же, как и вчера.

Тем не менее 40 лет – это важный этап в жизни женщин, поскольку этот возраст означает, что они смогли преодолеть много вызовов и препятствий, достичь больших целей и стать намного мудрее.

Кроме того, 40 лет – это старт нового этапа жизненного путешествия, в котором женщины гораздо опытнее.

Как правило, в этом возрасте они чувствуют себя более независимыми и готовыми сделать более безопасные и обдуманные шаги к новым целям и вершинам.

Но до того, как эта цифра станет реальностью, нужно сделать некоторые вещи, которые очень необходимы для того, чтобы наслаждаться всем хорошим, что может предложить нам этот возраст.

Реклама

5 вещей, которые каждая женщина должна успеть сделать для себя до 40 лет

Позаботьтесь о своем здоровье

Здоровье является основой всего, без него мы не можем жить полноценно. Наши цели недостижимые, если мы плохо себя чувствуем. Начните заботиться и инвестировать в себя с раннего возраста, чтобы сорокалетний рубеж вы переступили сильной, с высокой самооценкой и готовностью ко всем жизненным открытиям, которые ждут вас в этот новый период.

Путешествуйте в одиночестве

Ничто не сравнится с путешествием в одиночестве. Это, без преувеличения, одно из самых удивительных впечатлений, которое можно испытать.

Читайте такжеВещи, которым не место в шкафу женщин после 40 летУзнать мир, познакомиться с другой культурой и создать воспоминания для себя - это то, что меняет нашу жизнь и помогает оставить позади все, что не делает нас счастливыми.

Путешествие в одиночестве подарит удивительные впечатления / Instagram

Создайте свое наследство

Еще до того, как вам исполнится 40 лет, вы просто обязаны создать то, что останется после вас на долгие годы. Это может быть бизнес, услуга или уникальный продукт, например, творческий. То есть к этому периоду в жизни вы уже должны сделать то, что оставит после вас след.

Взять животное из улицы или приюта

Животное всегда меняет нашу жизнь к лучшему. Любовь и верность, которые мы получаем от него, наполняют наши сердца радостью и теплом, и побуждают нас к новому виду дружбы.

Читайте такжеВещи, которые должна знать женщина после 40 летПоэтому если увидите котенка или щенка, которого бросили на улице выживать, откройте ему свое сердце и впустите в свой дом. Можно взять животное из приюта – главное, не покупать его.

До 40 лет нужно приютить животное / Instagram

Избавьтесь хотя бы от одной вредной привычки

У всех нас есть вредные привычки, которые мешают жить. И очень важно, чтобы до 40 лет вы искоренили хотя бы одну из них. Это может быть все что угодно: курение, вредная еда, лень, алкогольная зависимость и тому подобное.

новости моды женщина 40 лет
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
15-летний насильник шантажом заставил друзей избавиться от тела: новые детали трагедии на Полтавщине15-летний насильник шантажом заставил друзей избавиться от тела: новые детали трагедии на Полтавщине Эпидемия может накрыть Украину за ночь: Голубовская предупредила об опасности коронавируса ДельтаЭпидемия может накрыть Украину за ночь: Голубовская предупредила об опасности коронавируса Дельта Счастливчики месяца: что обещает Рыбам гороскоп на июль 2021Счастливчики месяца: что обещает Рыбам гороскоп на июль 2021 Потопы, погромы и нашествие медуз: в Бердянске ураган натворил невероятной бедыПотопы, погромы и нашествие медуз: в Бердянске ураган натворил невероятной беды Медики назвали предварительную причину смерти винничанина после прививки от коронавирусаМедики назвали предварительную причину смерти винничанина после прививки от коронавируса

Последние новости

02:29

5 вещей, которые каждая женщина должна успеть сделать для себя до 40 лет

01:46

Ксения Мишина топлес поразила красотой в женственной фотосессии

01:17

Путин превратил Черное море в опасный регион, может начаться война - офицер НАТО Видео

00:03

Чем заменить овсянку: названы самые полезные каши на завтрак Видео

05 июля, понедельник
23:45

Сколько времени вам нужно, чтобы опорожниться после еды и как это характеризует ваше здоровье Видео

Реклама
23:34

Страстный поцелуй с мужчиной: украинский певец MELOVIN удивил всех на сцене Atlas Weekend Видео

23:08

Угрожала отрезать половой орган ребенку с инвалидностью: в Виннице учитель попала в скандал Видео

22:53

Шел в магазин и погиб: на Житомирщине парень попал под колеса Интерсити Видео

22:52

В моде белая женская рубашка: с чем носить этот важный элемент гардероба летом Фото Видео

22:30

Четыре вещи, которые нейрохирурги делают каждый день, чтобы оставаться в мозговом тонусе Видео

22:25

Приметы на 6 июля: что нельзя делать в канун Ивана Купалы

22:08

Танцы и фейерверк: блогерше за шумный праздник на мемориале Небесной Сотни грозит тюрьма Видео

22:05

В церкви под Львовом трагически погиб молодой парень

21:47

Три худших напитка против воспаления Видео

21:22

"Дурацкие разногласия": Меладзе откровенно высказался о политике

21:02

Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал своего соотечественника на глазах у белорусов Видео

21:01

Четыре ошибки, которые могут подорвать здоровье кишечника Видео

20:46

Инфекционист подробно рассказала о новой вакцине Janssen в Украине

20:43

Жара возвращается: украинцев предупредили готовиться к новой аномалии Видео

20:32

Стало известно где и когда похоронят Владимира Меньшова

Реклама
20:30

Осталось немного подождать: в Минсоцполитики пообещали вскоре выплатить субсидии Видео

20:28

Названы худшие продукты питания при стрессе Видео

20:19

"Все плывет и летит": в Сочи ураган сносит все на своем пути Видео

20:11

Спасено три жизни: впервые в истории в Полтаве посмертно трансплантировали органы Видео

20:09

Лилия Ребрик показала мокрую грудь в бассейне

20:09

С Днем поцелуев: красивые поздравления, картинки и история праздника

19:48

Социологи выяснили, как изменилось отношение украинцев к рынку земли Видео

19:43

Польша и Сербия продемонстрировали неудачный опыт повышения налогов для бизнеса - эксперт

19:40

Если бы Гиркина не выпустили из Славянска мнение

19:35

Изнасиловали и выбросили на дорогу: как наказали девочку, которая оставила подругу умирать

19:32

"Челлендж" ДОМа поддержала Википедия: в украиноязычной версии полуостров отнесли к территории РФ Видео

19:05

Муж Алены Мозговой готовится к операции на колене

19:03

Довели ребенка: 8-летний мальчик забрался на 8-метровое дерево, спасаясь от травли сверстников Видео

19:03

Путин решил украсть слово "шампанское" и сильно разозлил французов

18:52

Смерть после прививки: почему скончался мужчина после вакцины Pfizer в Винницкой области Видео

18:42

"Убивал тем, что было под рукой": в Киеве уголовник убил бездомного крестом на кладбище Видео

18:28

Жители Одесской области сидят без света из-за серьезной аварии

18:28

Журналист Bloomberg подтвердил достоверность утечек про GTA 6 Видео

18:15

Названы 5 вредных привычек, которые делают нас старее Видео

18:13

Гадание на Ивана Купала-2021: как узнать свою судьбу

Реклама
18:05

Валерий Меладзе публично заступился за обвиненного в насилии брата

17:50

Когда Рождество Иоанна Предтечи 2021: история праздника Видео

17:37

Эксперт объяснил, что может серьезно притормозить развитие украинской экономики

17:33

Климатолог назвала причину аномальной погоды в Украине и рассказала, когда налетит "апокалипсис" Видео

17:28

"Тихо, мама, тут надо на русском разговаривать": в детском лагере разгорелся языковой скандал Видео

17:26

Найкращі вихідні - Даша Петрожицкая раскрыла подробности нового фильма

17:21

Увеличение налогов для бизнеса приведет к разрастанию теневого сектора экономики Украины - эксперт

17:11

У певицы Ирины Федишин сломался автобус посреди трассы

17:06

Мост устал: в Киеве обвалилась часть Берестейского моста на авто Видео

17:00

Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA досье

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять