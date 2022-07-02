Пять вещей, которые должен знать каждый Телец перед тем, как декорировать свой дом

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Украшение вашего дома может быть захватывающим занятием и, безусловно, считается одной из самых забавных частей жизни в собственном пространстве. Тем не менее, у всех нас есть свои вкусы и предпочтения в том, как проявить себя в дизайне интерьера. Некоторых это может немного обескуражить, особенно если они не знают, с чего начать.

Знак Тельца известен своим изысканным вкусом и стилем, но это не значит, что украшать для них - совсем легко. Попытка решить, как воплотить в жизнь свое со вкусом, надежное "я" в своем пространстве, может привести к проблемам.

Прежде чем начать, ознакомьтесь с этими советами, которые должен знать каждый Телец перед декорированием дома.

Инвестируйте в ключевые элементы

Может быть легко купить кучу мелких вещей, которые вам нравятся, и наполнить дом, но вы знаете, что качество лучше, чем количество. Найдите несколько фраз, которые вас вдохновляют, и работайте с ними.

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Не перегружайте свой дом вещами

У вас есть склонность держаться за вещи, считая, что они вам нужны. Иногда это происходит потому, что вы вознаграждаете себя, а иногда потому, что у вас был плохой день, но вы, кажется, верите, что вам нужно так много вещей, которых на самом деле нет.

Постарайтесь избавиться от некоторых вещей, которые, как вы знаете, не нужны, и поработайте над тем, чтобы оставить то, что вам нужно. Это даст вам гораздо больше возможностей для работы.

Используйте естественные цветовые палитры

Как знак Земли, неудивительно, что вас тянет к более приземленным оттенкам. Однако не стоит зацикливаться только на зеленом и коричневых цветах. Вы также чувствуете тягу к более светлым оттенкам розового и цветочных цветов, которые хорошо сочетаются с приземленными оттенками. Вы чувствуете себя как дома, когда чувствуете себя в окружении природы.

Комфорт должен быть в центре внимания

Давайте будем честными, вам нравится чувствовать себя комфортно. Это довольно сильный приоритет для вас, и в этом нет ничего плохого! Это место, где вы будете проводить большую часть своего времени, поэтому вам нужно убедиться, что в нем уютно. Приобретите дополнительную удобную мебель и большие мягкие коврики. Не бойтесь поставить в своей комнате большую кровать с шелковыми простынями, потому что мы знаем, что отдых является для вас важнейшим компонентом.

Инвестируйте в красивые, практичные вещи

Вы не против время от времени тратиться на вещи, и это совершенно нормально. Вам просто нужно убедиться, что вещи, на которые вы вкладываете больше денег, функциональны и красивы! Будь то мебель, которая также служит хранилищем, корзины с потрясающим дизайном или украшенные полки, на которых можно хранить некоторые из ваших вещей, убедитесь, что вы также приобретаете полезные предметы.