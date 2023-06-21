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5 удивительных вещей, которые существуют только в США

Сергей Кущ
21 июня 2023, 01:35
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США - страна, в которой можно найти множество странных и удивительных вещей.
5 странных вещей, которые существуют только в США
5 странных вещей, которые существуют только в США / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

США - страна с богатой и разнообразной культурой, которая поражает своими оригинальными и прикольными предметами.

Мы расскажем вам о пяти уникальных и забавных вещах из США, которых просто нет ни в одной другой стране. Они становятся настоящими сокровищами американской креативности и юмора.

Оригинальные фестивали

США славится своими эксцентричными и непредсказуемыми фестивалями. От Фестиваля бросания тюканов сена в штате Миннесота до Фестиваля грязевых боев в штате Мэриленд, эти события предлагают уникальные развлечения и массу веселья, которые невозможно повторить где-либо еще.

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Музеи необычных предметов

США является домом для множества необычных музеев, которые предлагают уникальные экспозиции. Например, Музей шоколадных фонтанов в Ниагарском водопаде предлагает посетителям насладиться бесконечным потоком шоколада и попробовать различные шоколадные деликатесы. Еще один забавный музей - Музей игрушек в штате Миссури, где можно увидеть огромную коллекцию старинных и уникальных игрушек.

Уличные фудтраки

Феномен уличных фудтраков является одним из самых популярных трендов в американской кулинарии. В США вы сможете найти фудтраки, предлагающие самые невероятные комбинации блюд: мороженое в виде бургера, пиццу с необычными начинками или картофельные чипсы с экзотическими соусами. Уличные фудтраки - это настоящая находка для любителей экспериментировать с вкусами.

Тематические кафе и рестораны

США известна своими необычными и тематическими кафе и ресторанами. Здесь можно попасть в ресторан с атмосферой времен Средневековья, где персонал одет в рыцарские доспехи, или в кафе, где сервируют блюда, выглядящие как произведения искусства. Эти места предлагают не только вкусную еду, но и незабываемые впечатления.

Американская карнавальная культура

США известна своими карнавалами и фестивалями, которые предлагают уникальные развлечения и шоу. Например, в городе Нью-Орлеан ежегодно проходит Марди Гра - ярмарка, на которой можно увидеть великолепные костюмы, парады и народные гуляния. Такие мероприятия создают неповторимую атмосферу и предлагают развлечения для всех возрастов и интересов.

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