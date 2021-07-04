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5 удивительных вещей, которые происходят в жизни женщины после 40 лет

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

4 июля 2021, 03:02

В 40 лет женщина приходит к выводу, что ревность бесполезна. Нет смысла ставить мужчину в жесткие рамки. Но не только!

В жизни женщины после 40 лет происходят удивительные вещи / Instagram

Каждая женщина 40-летний порог воспринимает по-разному. Одних он пугает, а другие даже не замечают, что в их жизни что-то меняется. Тем не менее каждая приходит к этому периоду с определенным опытом, и он – бесценный.

Более того, когда, наконец, цифра в паспорте равна 40, многие женщины удивляются, что мир не рухнул, нигде не болит, солнце так само ярко светит, а в зеркале – замечательная женщина!

Конечно, было бы неправильным утверждать, что в 40 лет нас ждет только все самое лучшее. К сожалению, у этого возраста есть свои ловушки.

В частности, похудеть становится сложнее, а каждая калория выливается в лишний вес со скоростью ветра. Кроме того, седеют волосы и появляются морщины.

Тем не менее в это время в жизни женщины происходят и удивительные вещи, которые позволяют чувствовать себя счастливыми.

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5 удивительных вещей, которые происходят в жизни женщины после 40 лет

Исчезает неуверенность в себе

Это чудесная вещь, которая происходит в 40 лет. Если раньше вас очень волновало то, как вы выглядите, и вы постоянно чувствовали себя неуверенно, то сейчас можете внезапно обнаружить, что это чувство исчезло или значительно меньше тревожит вас. И это вопреки тому, что как раз в 40 наше тело уже не такое, как в 20.

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После 40 лет женщины становятся уверенными в себе / Instagram

Женщина прекращает ревновать

В 40 лет женщина приходит к выводу, что ревность бесполезна. Нет смысла ставить мужчину в жесткие рамки или дико ругать мужа, когда на него "запала" другая женщина. Просто в этом возрасте женщина начинает понимать, что подобные вещи разрушают отношения, и нисколько не сдерживают брак.

Все измеряется качеством, а не количеством

40-летняя женщина, как правило, ценит только качество. Она больше не коллекционирует джинсы и не ведется на скидки, ей нужна качественная одежда, пусть даже и немного.

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После 40 лет женщина ценит комфортную обувь / Instagram

В 40 лет женщина чувствует себя более привлекательной

Не удивляйтесь: многие женщины после 40 лет говорят, что стали чувствовать себя более привлекательными, чем раньше. И этому есть объяснение. Несмотря на лишние килограммы, дряблость, варикозное расширение вен и все, что приходит к 40 годам, уверенность в себе имеет решающее значение. У нее больше нет "тараканов в голове", которые были в 20 и даже в 30 лет. И это глубоко отражается на супружеской близости.

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После 40 лет женщины чувствуют себя более привлекательными / Instagram

Вера становится неотъемлемой частью жизни

40-летняя женщина задается вопросом о смысле жизни. Она больше не хочет жить, чтобы жить. Она хочет делать правильный выбор и думает о вечных последствиях своих действий.

Читайте также9 фраз, которые не должна говорить женщина после 40 летПоэтому очень часто после 40 лет женщины кардинально меняют свою жизнь, и проживают ее так, как считают нужным, а не так, как от них этого ждут другие.

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