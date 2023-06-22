5 удивительных способов использования лука в быту

Лук - это не только один из ключевых ингредиентов в кулинарии, но и многофункциональный продукт, который может быть полезен во многих бытовых ситуациях.
От борьбы с неприятными запахами до устранения некоторых проблем, лук может стать вашим надежным помощником.
Борьба с запахами
Лук обладает сильным запахом, который может использоваться для борьбы с другими неприятными запахами в доме. Расположите порезанный лук в комнате, чтобы устранить запах краски или свежей краски. Также можно использовать лук для удаления запаха чеснока с рук - просто натрите луком руки и смойте водой.
Уход за растениями
Лук имеет антимикробные свойства, которые могут помочь в уходе за растениями. Поставьте порезанный лук рядом с растением, чтобы предотвратить появление вредителей или плесени. Также можно приготовить настой из лука и использовать его в качестве натурального удобрения для растений.
Очистка посуды и столовых приборов
Лук может быть использован для удаления пятен и накипи с посуды и столовых приборов. Натрите порезанный луком сковороду или столовые приборы, затем промойте их водой. Луковый сок поможет убрать упорные загрязнения и вернуть посуду и столовые приборы в блестящее состояние.
Лечение простуды
Лук имеет антибактериальные и противовоспалительные свойства, которые могут быть полезны при простуде. Приготовьте луковый сироп, смешав натертый лук с медом и оставив на несколько часов. Принимайте по 1-2 чайные ложки сиропа для облегчения симптомов простуды.
Отпугивание насекомых
Луковый запах может служить отличным отпугивателем для насекомых. Распределите порезанный лук вокруг дома или на пикнике, чтобы отпугнуть мух, комаров и других назойливых насекомых.