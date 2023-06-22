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5 удивительных способов использования лука в быту

Сергей Кущ
22 июня 2023, 02:05
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Лук - универсальный продукт, который можно использовать не только в кулинарии, но и в быту.
Как использовать лук в быту
Как использовать лук в быту / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Лук - это не только один из ключевых ингредиентов в кулинарии, но и многофункциональный продукт, который может быть полезен во многих бытовых ситуациях.

От борьбы с неприятными запахами до устранения некоторых проблем, лук может стать вашим надежным помощником.

Борьба с запахами

Лук обладает сильным запахом, который может использоваться для борьбы с другими неприятными запахами в доме. Расположите порезанный лук в комнате, чтобы устранить запах краски или свежей краски. Также можно использовать лук для удаления запаха чеснока с рук - просто натрите луком руки и смойте водой.

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Уход за растениями

Лук имеет антимикробные свойства, которые могут помочь в уходе за растениями. Поставьте порезанный лук рядом с растением, чтобы предотвратить появление вредителей или плесени. Также можно приготовить настой из лука и использовать его в качестве натурального удобрения для растений.

Очистка посуды и столовых приборов

Лук может быть использован для удаления пятен и накипи с посуды и столовых приборов. Натрите порезанный луком сковороду или столовые приборы, затем промойте их водой. Луковый сок поможет убрать упорные загрязнения и вернуть посуду и столовые приборы в блестящее состояние.

Лечение простуды

Лук имеет антибактериальные и противовоспалительные свойства, которые могут быть полезны при простуде. Приготовьте луковый сироп, смешав натертый лук с медом и оставив на несколько часов. Принимайте по 1-2 чайные ложки сиропа для облегчения симптомов простуды.

Отпугивание насекомых

Луковый запах может служить отличным отпугивателем для насекомых. Распределите порезанный лук вокруг дома или на пикнике, чтобы отпугнуть мух, комаров и других назойливых насекомых.

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