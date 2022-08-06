5 способов почистить белые кроссовки, чтобы они выглядели как новые

Кроссовки / скриншот, pixabay.com

Белые кроссовки, безусловно, очень красивые, но имеют очень большой минус - их довольно трудно отмыть, а пачкаются они регулярно.

Мы нашли пять способов, которые вернут вашим кроссовкам прежний вид.

Зубная паста

Да, зубная паста способна очистить кожанные белые кроссовки. Необходимо выдавить небольшое количество пасты из тюбика, нанесите ее на грязное место и круговыми движениями тщательно вотрите её сухой зубной щёткой. Смывать пасту нужно смоченной в тёплой воде салфеткой или губкой.

Пищевая сода

Еще один бюджетный вариант, которым может воспользоваться любой, поскольку пищевая сода имеется почти у каждого. Смешайте ее с водой так, чтобы она превратилась в пасту. Нанесите на обувь, вотрите зубной щеткой, ненадолго оставьте, а затем смойте салфеткой или губкой.

Лимонный сок

2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока смешанные с таким же количеством воды точно справится с сильными загрязнениями. Намочите салфетку и пройдитесь ей по поверхности.

Чем отмыть белую подошву

Для удаления пятен и других загрязнений из белой подошвы можно использовать:

мыло белого цвета и обычную губку для мытья посуды. Намыльте губку, распределите пену по загрязненному участку подошвы и протрите ее мягкой стороной. При сильном загрязнении можно использовать жесткую сторону губки, но не переусердствуйте, чтобы не оставить царапин;

для мытья посуды. Намыльте губку, распределите пену по загрязненному участку подошвы и протрите ее мягкой стороной. При сильном загрязнении можно использовать жесткую сторону губки, но не переусердствуйте, чтобы не оставить царапин; сухой стиральный порошок и щетку – это может быть любая щетка со щетиной средней жесткости, подойдет даже старая зубная щетка. Подставив подошву под струю воды, окуните щетку в порошок и нанесите на загрязненное место щекотливыми движениями, направленными в разные стороны. Затем смойте грязь и протрите подошву сухой тканью;

– это может быть любая щетка со щетиной средней жесткости, подойдет даже старая зубная щетка. Подставив подошву под струю воды, окуните щетку в порошок и нанесите на загрязненное место щекотливыми движениями, направленными в разные стороны. Затем смойте грязь и протрите подошву сухой тканью; стиральный порошок, разведенный в теплой воде в пропорции полстакана моющего средства на литр воды. Поставьте обувь в широкую миску и налейте мыльный раствор так, чтобы ее уровень не задевал верх обуви. Через полчаса очистите поверхность подошвы кистью, промойте чистой водой и протрите сухой тканью;

в пропорции полстакана моющего средства на литр воды. Поставьте обувь в широкую миску и налейте мыльный раствор так, чтобы ее уровень не задевал верх обуви. Через полчаса очистите поверхность подошвы кистью, промойте чистой водой и протрите сухой тканью; средство для мытья посуды – несколько капель нужно развести в теплой воде и, обмакнув в пенный раствор старую зубную щетку, быстрыми движениями очистить загрязненную подошву. Такой способ может быть эффективен только для удаления свежих пятен.

Стирка в машинке

Тканевые кроссовки можно постирать в машинке. Но только в том случае, если вы уверены в их качестве (после стирки может отклеиться подошва).

Перед тем как загрузить кроссовки в машинку, замочите их на пару часов в тёплой воде с отбеливателем или пятновыводителем. Затем положите кроссовки в белую наволочку или стирайте вместе с полотенцами.

Не используйте обычный порошок. Лучше взять средство для удаления пятен или жидкое отбеливающее мыло.

Хорошо, если в стиральной машине имеется режим "спортивная обувь". Если его нет, выставьте "ручную стирку", а также режим усиленного полоскания, чтобы не осталось желтых разводов. А вот отжим и сушку нужно отключить.

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