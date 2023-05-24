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5 способов использовать лавровый лист, о которых вы не догадывались

Алёна Воронина
24 мая 2023, 18:16 обновлено 24 мая, 18:16
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Пользуетесь лавровым листом только для приготовления пищи? На самом деле такие пряности пригодятся не только на кухне.
Лавровый лист, чай, кроссовки
5 неизвестных способов использования лаврового листа/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Лавровый лист – чрезвычайно популярная пряность, без которой не может обойтись ни одна хозяйка. На кухне он практически незаменим – целый ряд блюд с добавлением такого листа приобретает особый узнаваемый вкус. Но мало кто догадывается, что такая приправа может использоваться не только в кулинарии, но и для решения многих бытовых проблем, улучшения здоровья, очистки дома от негативной энергетики и во многих других случаях. Главред расскажет о 5 способах, как использовать лавровый лист, о которых вы и не догадывались.

1. Чай с лавровым листом

Наверняка сперва вас удивит подобная идея применения популярных пряностей. Однако не стоит удивляться. Как только вы приготовите и попробуете такой чай, а также узнаете, чем полезен чай с лавровым листом, то ваше удивление сменится восторгом.

Попробуйте приготовить напиток из иван-чая, лаврового листа и корицы. У напитка будет необычный вкус и удивительный аромат. Нужно взять две-три столовые ложки иван-чая, два лавровых листика, одну палочку корицы. Пряности залить 0,8 л воды и прокипятить в течение 2-3 минут. Дать настояться 5 минут. После этого добавить иван-чай и оставить еще ненадолго настаиваться. Можно пить как горячим, так и холодным. При желании можно добавить немного сахара или меда.

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Иван-чай полезен для пищеварительной, сердечно-сосудистой нервной и мочеполовой систем. Кроме этого, он повышает иммунитет. В то же время лавровый лист является природным антисептиком, который обладает противовоспалительными свойствами, а также обладает обезболивающим действием. Также такая замечательная пряность помогает очистить организм от токсинов, шлаков и солей.

5 способов использовать лавровый лист, о которых вы не догадывались
Можно приготовить чай с лавровым листом/ ua.depositphotos.com

2. Борьба с запахами

Поскольку лавровый лист имеет специфический запах, то его можно использовать для борьбы с неприятными ароматами дома. Например, ранее Главред рассказывал, для чего в обувь кладут лавровый лист, а также о том, зачем лавровый лист в туалете. Как и в первом, так и во втором случае эта пряность будет бороться с неприятными запахами.

Для того, чтобы улучшить запах обуви, достаточно будет время от времени на ночь класть внутрь несколько таких листочков, а утром вынимать их. Если вы ищете способ, как улучшить запах в туалете, то можно повесить там несколько связанных лавровых листочков.

3. Борьба с жучками в крупах

Также многих удивит, зачем класть лавровый лист в крупу. На самом деле это отличный способ, как избавиться от жучков в крупах. Эта универсальная пряность отпугивает различных жучков, которые могут "поселиться без разрешения" в вашей крупе – они не любят подобных резких запахов. Поэтому после покупки круп стоит положить в емкости, где вы их будете хранить, по крайней мере по одному такому листику.

Лавровый лист, крупы
Лавровый лист поможет бороться с жучками в крупах/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

4. Удобрение для комнатных растений

Если вы ищете, чем подкармливать цветы дома, то и здесь не обходите вниманием лавровый лист. Домашние комнатные растения оценят вашу заботу, если вы приготовите настой из лаврового листа и будете подливать его им.

Чтобы приготовить такой настой, залейте 4 лавровых листика одним литром горячей (около 70 градусов) воды. Лучше делать это в банке, чтобы закрыть ее крышкой и не дать испариться полезным эфирным маслам. Раствор должен настояться 3-4 часа. Такую подкормку стоит использовать не чаще, чем раз в месяц.

5. Уничтожение вредителей в теплице

Некоторые дачники жгут лавровый лист в теплице для того, чтобы избавиться от вредителей. Дело в том, что эфирные масла, которые полезны для человека, отпугивают болезнетворные микроорганизмы и различных вредителей, которые могут уничтожить урожай.

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