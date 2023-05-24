5 самых умных пород собак в мире: настоящие гении среди четвероногих

Мы собрали рейтинг Топ-5 собак, которые отличаются умом и склонностью к обучению.

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Самые умные породы собак / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Умные, ловкие и верные - собаки всегда вызывают восхищение своими непревзойденными качествами. А если речь идет о самых умных породах собак, то в мире животных есть настоящие гении, способные поразить своим интеллектом и способностями.

Мы собрали рейтинг Топ-5 собак, которые отличаются умом и склонностью к обучению.

Звезда среди пастушьих собак

Бордер колли, порода пастушьих собак, заслуженно занимает первое место в рейтинге умных пород. Их высокий интеллект, невероятная работоспособность и способность к обучению делают их непревзойденными в пастушьей деятельности.

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Бордер колли / скриншот с видео

Грациозность и интеллект в одном пакете

Пудели известны не только своим изысканным внешним видом, но и высоким уровнем интеллекта. Они обладают отличной обучаемостью, а также множеством талантов в различных сферах, будь то служебная деятельность или участие в выставках.

Пудель / скриншот с видео

Сила, ум и преданность

Немецкая овчарка - порода, которая объединяет в себе не только ум, но и силу. Они обладают выдающимися качествами служебных собак, а также отличаются преданностью своим владельцам. Их ум и сообразительность делают их идеальными для службы и охраны.

Немецкая овчарка / скриншот с видео

Доброта и интеллект в одном флаконе

Золотистый ретривер - порода, которая славится своим дружелюбием, нежностью и высоким интеллектом. Они отлично подходят для семей с детьми, а также успешно выполняют задачи по поиску и спасению. Их умение сочетать интеллект и доброту делает их идеальными компаньонами.

Ретривер / скриншот с видео

Элегантность и ум в облике стража

Доберманы - порода, которая сочетает в себе элегантность и ум, делая их идеальными стражами и охранниками. Они обладают высоким интеллектом, легко обучаемы и преданны своим владельцам.

Доберманы / скриншот с видео

Смотрите видео о 10-тисамых умных собаках в мире:

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