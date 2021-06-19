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5 простых вещей, которые помогают выглядеть моложе своих лет

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

19 июня 2021, 04:22

Мы собрали для вас советы, прислушавшись к которым вы можете выиграть у природы пускай не битву, но бой за молодость.

Полные губы делают женщин визуально моложе / Instagram

Для женщин важно выглядеть молодо, хотя и не все в этом даже себе признаются. Так или иначе, когда речь заходит о том, чтобы продлить молодость, все подразумевают в первую очередь уход за кожей.

Конечно, в определенной степени это правильный фокус внимания. Но не стоит ограничиваться только ним. На самом деле есть и другие меры, которые позволяют визуально выглядеть на 5-10 лет моложе.

Мы собрали для вас советы, прислушавшись к которым вы можете выиграть у природы пускай не битву, но бой за молодость – будете приятно удивлены, какие чудеса творят эти маленькие хитрости.

Создаем эффект полных губ

Полные губы всегда визуально омолаживают лицо. Создать их легко! Выберите карандаш для губ в том же тоне, что и ваш естественный цвет губ, и нарисуйте непосредственно линию нижней губы и над аркой амура. Затем сверху нанесите блеск для губ для более полного эффекта!

Не бойтесь пышных бровей

Густые и пушистые брови создают иллюзию молодого лица, поэтому смело инвестируйте в качественные средства для бровей, если у вас нет густых бровей от природы.

Удлиненная челка омолаживает лицо

Запомните: чем длиннее челка, тем моложе вы выглядите. Конечно же, имеется в виду челка на бок. Этот "трюк" смягчает черты лица, привлекает внимание к глазам, а также может отвлекать внимание от первых морщин.

Избегайте матового макияжа

Если хотите казаться моложе, чем есть на самом деле, то делайте макияж с блестящей, а не матовой пудровой основой. Матовый макияж подчеркивает морщины больше, чем макияж с сиянием, а когда вы стареете, кожа автоматически становится сухой - и тогда есть большой риск того, что матовый макияж будет смотреться на коже ужасно.

Увлажняйте руки и кутикулы

Сухая кожа всегда добавляет вам лишних лет, независимо от того, вам 20 или 40. Поэтому всегда важно увлажнять руки кремом и кутикулы маслом. Нейтральный лак для ногтей также визуально омолаживает руки, и как следствие, образ.

Читайте такжеСбежит и поставит клеймо "вульгарная": маникюр, который бесит мужчинРанее сообщалось об ошибках макияжа, которые старят лицо. Например, если ваши глаза похожи на паучков, то пора менять тушь. Дело в том, что ресницы, которые слиплись, могут мгновенно привлечь внимание к морщинкам вокруг глаз. Кроме того, не старайтесь на ресницы нанести слишком много продукта – ваш взгляд должен быть легким, иначе ни о каком омоложении и речи быть не может.

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