5 простых и проверенных вещей, которые привлекут деньги в ваши карманы на Новый год 2023

В Новый год каждый загадывает заветное желание. Чтобы в дом привлечь деньги, счастье и удачу нужно обратить внимание на эти приметы, которые проверенные годами.
Перед входной дверью 31 декабря поставьте денежное дерево, если оно у вас есть, или небольшую тарелку с монетами. Этот проверенный способ привлечет деньги в ваши карманы.
Каждая хозяйка должна вымыть сахарницу на кухне. Если она у вас треснутая ее нужно обязательно заменить. Наполните свою сахарницу и поставьте в укромное место на кухне, чтобы никто не видел.
После боя курантов откройте входную дверь в дом. Верили, что все плохое из дома уйдет со старым годом, а с Новым годом залетит удача.
Возле новогодней елки поставьте стакан с простой водой. Его нельзя убирать в течение 14 дней. Тогда ваша семья будет удачна весь год и проблем с материальным достатком не будет.
Также для того, чтобы в 2023 году вас ждали приятные изменения, 31 декабря необходимо переместить 22 вещи в своем доме или квартире. Не имеет значения, что и куда, главное, это сделать.
Новогодние приметы
- Если 1 января хорошая погода, то и осень будет такой.
- Если солнце светит на Новый год, то ваша карьера начнет расти.
- Если случайно упала елка с гирляндами, то весь 2023 год будет счастливым и удачным.
Что нужно успеть сделать до 31 декабря
- Чтобы деньги всегда были, в кошелек положите крупную купюру.
- Чтобы не иметь проблем с финансами, отдайте все долги.
- На елку можно повесить крупные купюры и конфеты, чтобы жизнь была счастливой в 2023 году.
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Что стоит учитывать читателю
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