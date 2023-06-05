5 признаков того, что собака на вас обиделась

Важно помнить, что каждая собака уникальна, и сигналы обиды могут проявляться по-разному.

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Как понять что собака на вас обиделась / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Взаимопонимание с собакой играет важную роль в укреплении связи между вами и вашим питомцем. Но что делать, если ваша собака проявляет признаки обиды?

Мы расскажем о нескольких ключевых сигналах, которые помогут вам понять, что ваша собака обиделась.

Изменение поведения

Обычно жизнерадострая и активная собака может стать пассивной и избегать общения. Она может отказываться от игр и проявлять меньший интерес к активностям, которые раньше были ей интересны.

Избегание взгляда

Собака, которая чувствует себя обиженной, может избегать непосредственного взгляда на вас. Она может отвернуться или отказаться смотреть в ваши глаза, что является проявлением ее недовольства.

Защитительное поведение

Обиженная собака может проявлять защитительное поведение, такое как сокращение пространства, громкий лай, рычание или даже попытки укусить. Она может чувствовать себя уязвленной и реагировать агрессивно на ситуации, которые ранее не вызывали у нее такой реакции.

Потеря аппетита

Собака, которая испытывает обиду, может потерять интерес к пище. Она может отказываться от привычной пищи или есть гораздо меньше обычного.

Уход в уединенное место

Обиженная собака может предпочитать уйти в уединенное место, где она чувствует себя безопасно. Она может искать укрытие под мебелью, в углу комнаты или в своей клетке.

Смотрите видео о том, почему собаки нападают и как действовать в случае встречи с подозрительным животным:

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