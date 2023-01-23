5 причин, почему нужно жечь лавровый лист дома: вы будете удивлены

Такое чудо-средство найдется на каждой кухне. Если лавровый лист поджечь дома, он поможет от нескольких проблем.

Почему нужно жечь лавровый лист дома/ ua.depositphotos.com

Лавровый лист есть дома практически у каждого. Но мы привыкли использовать его только по назначению. Поэтому для многих до сих пор может оставаться загадкой, для чего дома жгут лавровый лист.

Однако ответ на вопрос на самом деле довольно прост – во время горения таких сухих листьев выделяется специфический аромат, который поможет в ряде ситуаций.

Итак, что будет, если поджечь лавровый лист в комнате? Есть пять основных проблем, при которых такая процедура может помочь.

1. Неприятные запахи

Лавровый лист во время горения может устранить неприятные запахи, которые "поселились" у вас дома. Он вернет свежесть.

2. Стрессы и напряжение

Такая процедура поможет снизить уровень стресса, привести в норму психологическое состояние, успокоить человека, расслабить его, например, после тяжелого рабочего дня.

3. Боль

Тление лаврового листа не снимет сильную боль, но устранит легкие болевые ощущения.

4. Тяжесть дыхания

Если человеку стало трудно дышать, можно поджечь лавровые листья – это облегчит дыхание. Однако оценивайте ситуацию реально – если состояние человека ухудшилось из-за проблем со здоровьем, то стоит обратиться к медикам.

5. Насекомые дома

Лавровый лист также поможет избавиться от различных насекомых, которые могут завестись дома. Им не нравится запах таких листьев во время горения, и они попытаются убежать от него.

Кроме названных причин, лавровый лист также может привлечь к жилью положительные и хорошие известия – по крайней мере, в это верят приверженцы китайской культуры. Также считается, что аромат этих листьев может притягивать достаток, очищать ауру обитателей жилища от негатива, а также устранять различные сложности в жизни.

Как правильно поджигать лавровый лист

Главное соблюдать правила техники безопасности и осторожно обращаться с огнем.

Лавровые листья для поджигания должны быть сухими. Количество можно рассчитать приблизительно, учитывая цель использования и размеры комнаты/ квартиры или дома, в которых вы собираетесь это делать.

Нужно взять емкость, которая не горит, поджечь листочки и положить туда, чтобы они тлели. Далее эту емкость пронести всем комнатами, чтобы аромат распространился.

Читайте также: