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Дергается глаз: пять причин и когда стоит беспокоиться

26 мая 2022, 23:26

Подергивание глаза может говорить об опасных проблемах.

Глаза
Глаза связаны с питательными веществами и витаминами/ ua.depositphotos.com

Когда вы чувствуете, что ваш глаз дергается, обычно это спазм одного из ваших век.

В частности, круговые мышцы глаза, которые отвечают за открытие и закрытие век, могут непроизвольно сокращаться и вызывать подергивание верхнего или нижнего века, сообщает The Insider.

Это относительно безобидное явление, называемое миокимией, чрезвычайно распространено и обычно проходит само по себе без лечения, говорит Роджер Э. Турбин, доктор медицинских наук, доцент Института офтальмологии и визуальных наук Медицинской школы Рутгерса в Нью-Джерси.

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Тем не менее, вам следует обратиться к врачу, если ваши глаза начинают краснеть, вы становитесь чувствительны к свету или у вас появляется слабость или опущение лица.

Не существует какой-то одной причины подергивания глаз, и могут быть задействованы многие различные факторы. Вот пять распространенных триггеров и способы их лечения.

1. Дефицит питательных веществ

Плохое питание или недостаточное количество основных питательных веществ может привести к подергиванию век.

Например, говорят, что дефицит магния вызывает миокимию, говорит Лиза М. Коэн, доктор медицинских наук.

Другие недостатки, которые могут вызвать подергивание глаз, включают:

  • Слишком много или слишком мало кальция в организме
  • Дефицит витамина B12
  • Дефицит витамина D
  • Низкий уровень фосфатов

Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять, почему эти недостатки могут привести к подергиванию глаз.

Конечно, то, какая у вас недостаточность или дефицит питательных веществ, в конечном итоге определит ваши симптомы, но в целом, вот некоторые из них:

  • Усталость
  • Потеря аппетита
  • Запор
  • Слабость
  • Мышечные спазмы

Как лечить: соблюдайте сбалансированную диету, состоящую из фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, нежирного мяса и бобовых, которые богаты витаминами и минералами, говорит Коэн.

2. Усталость

Усталость также может вызвать подергивание век, поэтому важно понимать, как различные факторы образа жизни могут вызывать его, например:

  • Недостаток сна
  • Отсутствие физической активности
  • Чрезмерное упражнения
  • Употребление алкоголя или наркотиков
  • Лекарства, такие как антигистаминные препараты или лекарства от кашля

Как это лечить: "Достаточный сон может уменьшить подергивания", — говорит Коэн. Но это может быть легче сказать, чем сделать.

Некоторые способы, которые могут помочь уменьшить усталость, включают соблюдение правил гигиены сна, отказ от употребления алкоголя или наркотиков, а также физические упражнения не менее 150 минут в неделю и полный выходной день для восстановления.

Если вы пытались изменить свой образ жизни и все еще изо всех сил пытаетесь высыпаться, возможно, пришло время записаться на прием к врачу, чтобы определить, есть ли у вас основное заболевание, такое как бессонница, проблемы с щитовидной железой или анемия, которые требуют более индивидуального лечения.

Глаза
Длительное использование компьютера может привести к перенапряжению глаз / Pixabay

3. Синдром компьютерного зрения

Синдром компьютерного зрения относится к зрительному дискомфорту или проблемам со зрением, которые вы испытываете после длительного просмотра цифровых экранов, таких как компьютеры, планшеты и смартфоны.

По словам Коэна, длительное использование компьютера может привести к перенапряжению глаз, что может вызвать подергивание век.

Как лечить: если вы проводите часы, глядя на экраны, важно делать перерыв каждые 20-30 минут и смотреть вдаль, говорит Коэн.

Мышцы глаз больше всего работают при фокусировке на близких объектах, поэтому просмотр цифровых экранов в течение длительного времени может вызвать усталость и нагрузку на глаза. Смотреть вдаль помогает, потому что глазные мышцы отдыхают от фокусировки на близких объектах.

Случайный взгляд на удаленные объекты в промежутках между экспозицией экрана в значительной степени связан с менее частыми симптомами синдрома компьютерного зрения.

Чтобы уменьшить нагрузку на глаза, вы можете попробовать популярное правило 20-20-20, которое рекомендует делать 20-секундный перерыв каждые 20 минут, чтобы посмотреть на что-то.

4. Стресс

Стресс также может вызвать подергивание век.

"По моему опыту и в литературе случаи [подергивания век] связаны с периодами стресса и усугубляются различными факторами окружающей среды, такими как воздействие алкоголя, избыток кофеина, стимуляторов и т. д.", — говорит Турбин.

Причин стресса много, например:

  • Начало новой работы
  • Увольнение
  • Рождение ребенка
  • Развод
  • Финансовые проблемы

Как это лечить: преодоление стресса может уменьшить подергивания, говорит Коэн.

Стрессовые ситуации не всегда легко решить, но различные стратегии, такие как упражнения, осознанность и медитация, могут помочь облегчить чувство эмоционального или физического напряжения.

5. Сухость глаз

Сухость глаз — это состояние, при котором ваши слезы не обеспечивают адекватную смазку для ваших глаз. Это может быть вызвано любой из следующих причин:

  • Снижение слезопродукции из-за старения
  • Повышенное испарение слезы из-за глазной аллергии
  • Реже моргаете, например, когда читаете или едете

По словам Коэна, сухость глаз может вызвать напряжение глаз и учащенное моргание. Это может привести к подергиванию глаз.

Помимо подергивания, симптомы сухости глаз включают:

  • Покраснение глаз
  • Затуманенное зрение
  • Чувствительность к свету
  • Ощущение жжения или царапанья в глазах

Как это лечить: вы можете использовать искусственные слезы (также известные как глазные капли, отпускаемые без рецепта), чтобы смазывать глаза, говорит Коэн.

Если не лечить, сильная сухость глаз может привести к воспалению глаз и повреждению роговицы. В этом случае могут быть рекомендованы рецептурные глазные капли. Обратитесь к своему лечащему врачу, если у вас были длительные симптомы сухости глаз.

здоровье
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