Дергается глаз: пять причин и когда стоит беспокоиться

Подергивание глаза может говорить об опасных проблемах.
Когда вы чувствуете, что ваш глаз дергается, обычно это спазм одного из ваших век.
В частности, круговые мышцы глаза, которые отвечают за открытие и закрытие век, могут непроизвольно сокращаться и вызывать подергивание верхнего или нижнего века, сообщает The Insider.
Это относительно безобидное явление, называемое миокимией, чрезвычайно распространено и обычно проходит само по себе без лечения, говорит Роджер Э. Турбин, доктор медицинских наук, доцент Института офтальмологии и визуальных наук Медицинской школы Рутгерса в Нью-Джерси.
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Тем не менее, вам следует обратиться к врачу, если ваши глаза начинают краснеть, вы становитесь чувствительны к свету или у вас появляется слабость или опущение лица.
Не существует какой-то одной причины подергивания глаз, и могут быть задействованы многие различные факторы. Вот пять распространенных триггеров и способы их лечения.
1. Дефицит питательных веществ
Плохое питание или недостаточное количество основных питательных веществ может привести к подергиванию век.
Например, говорят, что дефицит магния вызывает миокимию, говорит Лиза М. Коэн, доктор медицинских наук.
Другие недостатки, которые могут вызвать подергивание глаз, включают:
- Слишком много или слишком мало кальция в организме
- Дефицит витамина B12
- Дефицит витамина D
- Низкий уровень фосфатов
Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять, почему эти недостатки могут привести к подергиванию глаз.
Конечно, то, какая у вас недостаточность или дефицит питательных веществ, в конечном итоге определит ваши симптомы, но в целом, вот некоторые из них:
- Усталость
- Потеря аппетита
- Запор
- Слабость
- Мышечные спазмы
Как лечить: соблюдайте сбалансированную диету, состоящую из фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, нежирного мяса и бобовых, которые богаты витаминами и минералами, говорит Коэн.
2. Усталость
Усталость также может вызвать подергивание век, поэтому важно понимать, как различные факторы образа жизни могут вызывать его, например:
- Недостаток сна
- Отсутствие физической активности
- Чрезмерное упражнения
- Употребление алкоголя или наркотиков
- Лекарства, такие как антигистаминные препараты или лекарства от кашля
Как это лечить: "Достаточный сон может уменьшить подергивания", — говорит Коэн. Но это может быть легче сказать, чем сделать.
Некоторые способы, которые могут помочь уменьшить усталость, включают соблюдение правил гигиены сна, отказ от употребления алкоголя или наркотиков, а также физические упражнения не менее 150 минут в неделю и полный выходной день для восстановления.
Если вы пытались изменить свой образ жизни и все еще изо всех сил пытаетесь высыпаться, возможно, пришло время записаться на прием к врачу, чтобы определить, есть ли у вас основное заболевание, такое как бессонница, проблемы с щитовидной железой или анемия, которые требуют более индивидуального лечения.
3. Синдром компьютерного зрения
Синдром компьютерного зрения относится к зрительному дискомфорту или проблемам со зрением, которые вы испытываете после длительного просмотра цифровых экранов, таких как компьютеры, планшеты и смартфоны.
По словам Коэна, длительное использование компьютера может привести к перенапряжению глаз, что может вызвать подергивание век.
Как лечить: если вы проводите часы, глядя на экраны, важно делать перерыв каждые 20-30 минут и смотреть вдаль, говорит Коэн.
Мышцы глаз больше всего работают при фокусировке на близких объектах, поэтому просмотр цифровых экранов в течение длительного времени может вызвать усталость и нагрузку на глаза. Смотреть вдаль помогает, потому что глазные мышцы отдыхают от фокусировки на близких объектах.
Случайный взгляд на удаленные объекты в промежутках между экспозицией экрана в значительной степени связан с менее частыми симптомами синдрома компьютерного зрения.
Чтобы уменьшить нагрузку на глаза, вы можете попробовать популярное правило 20-20-20, которое рекомендует делать 20-секундный перерыв каждые 20 минут, чтобы посмотреть на что-то.
4. Стресс
Стресс также может вызвать подергивание век.
"По моему опыту и в литературе случаи [подергивания век] связаны с периодами стресса и усугубляются различными факторами окружающей среды, такими как воздействие алкоголя, избыток кофеина, стимуляторов и т. д.", — говорит Турбин.
Причин стресса много, например:
- Начало новой работы
- Увольнение
- Рождение ребенка
- Развод
- Финансовые проблемы
Как это лечить: преодоление стресса может уменьшить подергивания, говорит Коэн.
Стрессовые ситуации не всегда легко решить, но различные стратегии, такие как упражнения, осознанность и медитация, могут помочь облегчить чувство эмоционального или физического напряжения.
5. Сухость глаз
Сухость глаз — это состояние, при котором ваши слезы не обеспечивают адекватную смазку для ваших глаз. Это может быть вызвано любой из следующих причин:
- Снижение слезопродукции из-за старения
- Повышенное испарение слезы из-за глазной аллергии
- Реже моргаете, например, когда читаете или едете
По словам Коэна, сухость глаз может вызвать напряжение глаз и учащенное моргание. Это может привести к подергиванию глаз.
Помимо подергивания, симптомы сухости глаз включают:
- Покраснение глаз
- Затуманенное зрение
- Чувствительность к свету
- Ощущение жжения или царапанья в глазах
Как это лечить: вы можете использовать искусственные слезы (также известные как глазные капли, отпускаемые без рецепта), чтобы смазывать глаза, говорит Коэн.
Если не лечить, сильная сухость глаз может привести к воспалению глаз и повреждению роговицы. В этом случае могут быть рекомендованы рецептурные глазные капли. Обратитесь к своему лечащему врачу, если у вас были длительные симптомы сухости глаз.