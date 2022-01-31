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5 опасных находок, которые нельзя приносить в дом

31 января 2022, 20:09

Какие вещи нельзя подбирать и приносить в дом.

деньги
Опасные находки / ua.depositphotos.com

Потерять любимую вещь, всегда неприятно. Такие вещи несут вашу энергетику, которая способна разрушиться и навредить вам.

Специалисты отмечают, если вам удалось найти потерянную вещь человека, то поднимать ее запрещено.

Это может повлечь за собой очень большие неприятности.

Нельзя поднимать монеты с земли и класть их в карманы или кошелек. Если вы думаете, что найденные монеты принесут вам финансовую удачу, то эксперты говорят о противоположном. Такие вещи приносят потери и незапланированные траты.

Кроме того, если вам удалось на улице найти купюры и вы их подняли, то в семье могут возникнуть ссоры и бедность.

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Найти украшения и принести их в дом, говорит о беде. Все нательные украшения несут в себе мощнейшую энергетику и могут навредить вам.

Особо опасны кольца. С помощью них могут гадать, а потом выбрасывать на дороге. Такие вещи привлекают неприятности.

Если нашли иглу или шпильку возле порога, вас ждут материальные проблемы. Такие вещи специально выбрасывают на улицу, чтобы отпугнуть врагов. Шпильки женщины носят в качестве оберега, но если ее потерять, значит "оберег" выполнил свою функцию.

Нательные крестики и цепочки впитывают всю энергетику владельца. Поднимать их нельзя. Специалисты отмечают, если вы потеряли крестик, он будет вашим оберегом даже на расстоянии. При этом, находка может изменить вашу судью.

Расчески, браслеты и зеркала являются магнитом бедности. Эти вещи, в качестве находки, могут навлечь беды и болезни. Никогда не приносите их в дом.

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