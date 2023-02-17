5 "несъедобных" вещей, которые ели советские дети тайком от родителей

Вкус многих из них рожденные в СССР помнят до сих пор.

Зеленые абрикосы, гудрон, муравей / pixabay.com, скриншот

Те, кто застал СССР, помнят, что детство тогда сильно отличалось от нынешнего. Тогда не было такого огромного количества вкусностей, да и финансы не позволяли сильно разгуляться.

Сейчас дети в основном проводят время за гаджетами, но в СССР они с радостью гуляли на улице, где и пробовали "запретные плоды".

"Не кушай, будет живот болеть"

Мимо кислющих, но таких вкусных недоспевших яблок или абрикос не мог пройти мимо ни один советский ребенок. Даже предупреждения от родителей, которые говорили, что от плодов может болеть живот и можно попасть в больницу, не могли остановить.

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Жуй и зубы будут белыми

Гудрон обычно добывали на стройках. Вкус у него был так себе, зато бытовало поверье, что он очищает зубы. Этот материал черного цвета, производимый из нефти, отлично заменял советским детям дорогую жвачку. Почти безвкусную массу с нефтяным привкусом можно было жевать очень долго.

Рябиной не только стреляли, но и ели

Среди советских детей были очень популярны рябинострелятели, которые заряжали плодами растения. Красные плоды также пробовали на вкус. Они были очень кислыми и вяжущими на вкус.

Муравьиная кислота

Довольно странная вещь, которую не решились бы съесть дети нынешнего поколения. Добыть ее было очень просто - брали прутик, облизывали его и засовывали в большой муравейник. Муравьи начинали бороться с ним и обрабатывали кислотой. Потом кислую палочку можно было облизывать.

Древесная смола

Ее можно было найти на многих фруктовых деревьях, но самой вкусной считалась вишневая смола.

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