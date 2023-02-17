УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

5 "несъедобных" вещей, которые ели советские дети тайком от родителей

17 февраля 2023, 18:05
Вкус многих из них рожденные в СССР помнят до сих пор.
Зеленые абрикосы, гудрон, муравей
Зеленые абрикосы, гудрон, муравей / pixabay.com, скриншот

Те, кто застал СССР, помнят, что детство тогда сильно отличалось от нынешнего. Тогда не было такого огромного количества вкусностей, да и финансы не позволяли сильно разгуляться.

Сейчас дети в основном проводят время за гаджетами, но в СССР они с радостью гуляли на улице, где и пробовали "запретные плоды".

"Не кушай, будет живот болеть"

Мимо кислющих, но таких вкусных недоспевших яблок или абрикос не мог пройти мимо ни один советский ребенок. Даже предупреждения от родителей, которые говорили, что от плодов может болеть живот и можно попасть в больницу, не могли остановить.

видео дня

Жуй и зубы будут белыми

Гудрон обычно добывали на стройках. Вкус у него был так себе, зато бытовало поверье, что он очищает зубы. Этот материал черного цвета, производимый из нефти, отлично заменял советским детям дорогую жвачку. Почти безвкусную массу с нефтяным привкусом можно было жевать очень долго.

Рябиной не только стреляли, но и ели

Среди советских детей были очень популярны рябинострелятели, которые заряжали плодами растения. Красные плоды также пробовали на вкус. Они были очень кислыми и вяжущими на вкус.

Муравьиная кислота

Довольно странная вещь, которую не решились бы съесть дети нынешнего поколения. Добыть ее было очень просто - брали прутик, облизывали его и засовывали в большой муравейник. Муравьи начинали бороться с ним и обрабатывали кислотой. Потом кислую палочку можно было облизывать.

Древесная смола

Ее можно было найти на многих фруктовых деревьях, но самой вкусной считалась вишневая смола.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
СССР интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:10

"После этой войны на Донбассе ничего живого не будет": Зеленский заявил о победе в ближайший год

18:05

5 "несъедобных" вещей, которые ели советские дети тайком от родителей

17:51

Успехов будет пруд пруди: самые удачливые знаки зодиака в 2023 годуВидео

17:39

"Хочу, чтобы россияне осознали свою ответственность": Клаус Майне рассказал о поддержке УкраиныВидео

17:38

Копия мама: Маша Ефросинина показала взрослую дочьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:18

"Бедный дедуля, что за чучело": 77-летняя мать Наташи Королевой шокировала россиян фото с мужемВидео

17:14

Почему нельзя взбивать пюре блендером - блюдо будет безвозвратно испорчено

17:10

Зачем хозяйки ставят соду под кровать: навсегда забудете о серьезной проблеме

17:08

Настя Каменских впервые публично обратилась к Потапу после слухов о разводе

Реклама
17:06

"Есть большие риски": Путин рассчитывает, что мир устанет от войны – ЗеленскийВидео

17:05

Помнят все обиды и упиваются своей местью: имена женщин, которые не прощают предательствоВидео

16:45

Какие повестки вручают в Украине и где их могут выдать: простые и ясные ответыВидео

16:40

Сможет ударить по объектам "двойного назначения" РФ: эксперт заявил о важности ракет Storm Shadow для Украины

16:35

Зачем 18 февраля нужно всем убрать в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

16:34

Морозов больше не будет: синоптики рассказали, когда Украину накроет сильнейшее потеплениеВидео

16:15

Тайна советской канистры: почему ее делали с тремя ручками

16:08

"Она горбатая, горб огромный": Соседов взъелся на "больную" ПугачевуВидео

16:00

"Танки – максимум через месяц": в ОП сказали, когда Украина может получить самолеты и дальнобойные ракетыВидео

16:00

Старый хищник все еще кусается: как сейчас выглядит обаятельный Волк из сериала Десятое королевство

16:00

Как сделать авокадо мягким, если фрукт необходим уже сейчасВидео

Реклама
15:44

Россия стянула к границе с Сумской областью 10 тысяч военных - The TimesВидео

15:33

"Патриот" создали в противовес "Вагнеру": Пономарев рассказал о провальной идее ШойгуВидео

15:28

Устоять просто невозможно: ленивая пицца из лаваша на сковороде за 10 минут - рецептВидео

15:27

Популярная российская актриса поддержала Лию АхеджаковуВидео

15:07

"Выбрал не ту дорогу, стал предателем": отец Александра Реввы облил помоями сынаВидео

15:01

Факты, о которых нельзя было говорить: Комаров озвучил подробности документального проекта "Год"Видео

14:42

Освобождение Крыма предусматривает 4 аспекта: на полуострове меняются настроения – ГУРВидео

14:39

Взрывы у аэропорта: росСМИ пожаловались на атаку дронов под БрянскомВидео

14:39

Игнорировали, не хотели находится рядом: россиянка распустила сопли по поводу изоляции на "Мисс Вселенная"Видео

14:32

Зеленский - герой нашего времени: голливудская дива Энн Хэтэуэй поддержала УкраинуВидео

13:58

"Кремль убеждает Запад, что Путина стоит беречь": экс-депутат Госдумы сказал, кто может убрать диктатораВидео

13:49

Эксперт озвучил сценарии завершения войны в Украине, один из них уже не сработаетВидео

13:44

Охота на "кротов" Путина: Запад накрыл масштабную сеть шпионов РФ — WPВидео

13:31

Принесет достаток и везение: как назвать собаку со смыслом

13:04

Галкин признался, что его жизнь в РФ стала невыносимой, когда Зеленский стал президентом Украины

13:00

Гороскоп на завтра 18 февраля 2023: Близнецам – информация, Стрельцам – расслабление, Рыбам – мечты

12:48

"Ашан" влип в скандал с поставками товаров оккупантам и мобилизацией в РФ — расследование

12:27

"У меня собака на заводе так воет": в сеть попало видео, как поет критик СоседовВидео

12:18

Какая собака приносит удачу, а какая - деньги и любовь: приметы и суеверия

12:12

"Боевые козы - не боятся ни танков, ни россиян": в центре Киева весело скакали милые животныеФотоВидео

Реклама
12:00

Путин боится разворота оружия против себя: Илья Пономарев - о частных армиях в РоссииЭксклюзив

11:56

Норвежский генерал дал тревожный прогноз: сомневается в военной победе Украины над РФВидео

11:54

Самый красивый весенний маникюр 2023: 5 вариантов, в которые можно влюбиться с первого взглядаФото

11:53

"Путин до сих пор уверен, что РФ может победить": в Госдепе США сказали, что остановит диктатораВидео

11:43

Секретный ингредиент мгновенно очистит шампиньоны и сэкономит ваше время: суперский трюкВидео

11:39

Команда волонтеров открыла ящик пожертвований для украинцев: кто может получить 700 долларовВидео

11:23

ВСУ уничтожили подполковника РФ - командира разведки оккупантовВидео

11:17

Русские агрессоры теряют 2 тысячи солдат за каждый 91 метр оккупации - разведка НАТОВидео

11:08

ВСУ получили уже 70 автомобилей при содействии Favbet FoundationФото

10:41

"Лежит в крови в могиле": россиянка ошалела от инсталляции в Гамбурге с "мертвым Путиным"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять