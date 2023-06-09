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5 неожиданных трюков с майонезом, о которых вы точно не знали

Сергей Кущ
9 июня 2023, 14:51 обновлено 9 июня, 14:51
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Оказывается, майонез можно успешно использовать не по прямому назначению.
Как использовать майонез не по назначению
Как использовать майонез не по назначению / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Майонез — одна из тех приправ, которые в большинстве семей всегда есть в холодильнике. Это идеальная основа для множества заправок, а также отличное дополнение к бутерброду или салату. Но знаете ли вы, что майонез — это гораздо больше, чем просто хороший соус?

Удаление пятен краски

Нанесите немного майонеза на пятно от краски до того, как краска высохнет и затвердеет. Масло в майонезе притягивает масло в краске, что означает, что вы можете легко удалить краску и майонез обычной тряпкой.

Ужину быть!

Хотите приготовить вкусные шницели, но у вас закончились яйца для панировочных сухарей? Нанесите тонкий слой майонеза на обе стороны шницеля (или любого другого вида мяса, которое вы хотите покрыть панировочными сухарями), а затем добавьте панировочные сухари. Вы не почувствуете разницу!

Используйте майонез как маску для волос

Майонез увлажняет волосы и придает им красивый блеск. В небольшую миску насыпьте пару столовых ложек майонеза и добавьте чайную ложку ванильного экстракта. Нанесите смесь на сухие, немытые волосы и оставьте на 20 минут. По истечении 20 минут вымойте волосы шампунем и еще раз ополосните их холодной водой.

Используйте майонез для ухода за растениями

Многие флористы используют эту хитрость. Очистите листья ваших растений мягким мылом и небольшим количеством воды, а затем нанесите немного майонеза на бумажное полотенце. Натрите майонезом верхушки листьев. Они будут выглядеть красивыми и здоровыми в течение нескольких недель.

Дверные петли больше не будут скрипеть

Скрип дверных петель очень раздражает. Вы можете решить эту проблему, почистив петли, а затем нанеся на них немного майонеза. Удалите лишние кусочки майонеза и все! Ваша дверь больше не будет скрипеть!

Смотрите видео о том, как использовать майонез не по назначению:

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