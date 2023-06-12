5 необычных вещей, которые существуют только в Японии

Япония славится своим богатым культурным наследием и уникальными традициями. Страна восходящего солнца до сих продолжает удивлять мир своими уникальными и инновационными идеями.
Мы собрали пять вещей, которые можно найти только в Японии
Капсульные отели
В Японии очень популярны капсульные отели, которые предлагают небольшие капсульные камеры для сна. Эти миниатюрные комнаты оснащены необходимыми удобствами, такими как кровать, телевизор и розетки, и предлагают экономичное и удобное место для ночлега.
Автоматы с продуктами
Япония славится своими автоматами, где можно купить не только напитки, но и разнообразные продукты. В этих автоматах можно приобрести горячие супы, свежие фрукты, готовые блюда и даже живых раков.
Мейд-кафе
Мейд-кафе – это уникальное японское явление, где официантки, одетые в мейд-костюмы (аниме), обслуживают посетителей в особой атмосфере. Эти кафе предлагают развлечения, такие как игры, песни и танцы, и стали популярными среди молодежи.
Железнодорожные поезда-синкансены
Япония известна своими высокоскоростными поездами-синкансенами, которые достигают впечатляющих скоростей. Эти поезда предлагают комфортабельные сиденья, отличную пунктуальность и высокий уровень безопасности, и являются одной из самых эффективных систем железнодорожного транспорта в мире.
Часы и календари с персонажами аниме
В Японии сверхпопулярны часы и календари, украшенные персонажами аниме. Любители аниме и манги могут приобрести эти предметы с изображением своих любимых героев и использовать их как элементы декора или коллекционные предметы.
Вам может быть интересно: