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5 необычных вещей, которые существуют только в Японии

Сергей Кущ
12 июня 2023, 13:36 обновлено 12 июня, 13:36
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Страна восходящего солнца до сих продолжает удивлять мир своими уникальными и инновационными идеями.
5 необычных вещей, которые существуют только в Японии
5 необычных вещей, которые существуют только в Японии / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Япония славится своим богатым культурным наследием и уникальными традициями. Страна восходящего солнца до сих продолжает удивлять мир своими уникальными и инновационными идеями.

Мы собрали пять вещей, которые можно найти только в Японии

Капсульные отели

В Японии очень популярны капсульные отели, которые предлагают небольшие капсульные камеры для сна. Эти миниатюрные комнаты оснащены необходимыми удобствами, такими как кровать, телевизор и розетки, и предлагают экономичное и удобное место для ночлега.

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Автоматы с продуктами

Япония славится своими автоматами, где можно купить не только напитки, но и разнообразные продукты. В этих автоматах можно приобрести горячие супы, свежие фрукты, готовые блюда и даже живых раков.

Мейд-кафе

Мейд-кафе – это уникальное японское явление, где официантки, одетые в мейд-костюмы (аниме), обслуживают посетителей в особой атмосфере. Эти кафе предлагают развлечения, такие как игры, песни и танцы, и стали популярными среди молодежи.

Железнодорожные поезда-синкансены

Япония известна своими высокоскоростными поездами-синкансенами, которые достигают впечатляющих скоростей. Эти поезда предлагают комфортабельные сиденья, отличную пунктуальность и высокий уровень безопасности, и являются одной из самых эффективных систем железнодорожного транспорта в мире.

Часы и календари с персонажами аниме

В Японии сверхпопулярны часы и календари, украшенные персонажами аниме. Любители аниме и манги могут приобрести эти предметы с изображением своих любимых героев и использовать их как элементы декора или коллекционные предметы.

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