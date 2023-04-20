5 необычных вещей, которые нельзя взять с собой в космос

Космические полеты представляют собой сложную научную миссию, которая требует тщательной подготовки и отбора груза, который будет отправлен в космос.
Но, помимо очевидных предметов, существуют необычные вещи, которые нельзя брать в космос.
Пепел умершего человека
В космосе нет места для пережитков нашей жизни на Земле. Поэтому, хотя это может показаться странным, пепел умершего человека не может быть отправлен в космос.
Парфюм
Некоторые ароматические вещества, такие как парфюм, могут вызывать аллергические реакции у членов экипажа и повредить оборудование на борту космического корабля.
Бумажные книги
Бумажные книги и другие бумажные материалы не могут быть перевезены в космос из-за риска возгорания.
Алкоголь
Некоторые виды алкоголя могут вызвать проблемы с кровообращением у экипажа и повлиять на их способность выполнять задачи на борту космического корабля.
Открытые продукты питания
Открытые продукты питания, такие как сэндвичи, фрукты и овощи, не могут быть перевезены в космос из-за риска заражения их бактериями и другими микроорганизмами, которые могут привести к заболеваниям.
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