5 необычных вещей, которые нельзя взять с собой в космос

Во время полета в космос необходимо следовать строгим правилам и ограничениям.

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Что нельзя брать в космос / Фото: flickr.com (Evgeniy Popov, Roskosmos)

Космические полеты представляют собой сложную научную миссию, которая требует тщательной подготовки и отбора груза, который будет отправлен в космос.

Но, помимо очевидных предметов, существуют необычные вещи, которые нельзя брать в космос.

Пепел умершего человека

В космосе нет места для пережитков нашей жизни на Земле. Поэтому, хотя это может показаться странным, пепел умершего человека не может быть отправлен в космос.

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Парфюм

Некоторые ароматические вещества, такие как парфюм, могут вызывать аллергические реакции у членов экипажа и повредить оборудование на борту космического корабля.

Бумажные книги

Бумажные книги и другие бумажные материалы не могут быть перевезены в космос из-за риска возгорания.

Алкоголь

Некоторые виды алкоголя могут вызвать проблемы с кровообращением у экипажа и повлиять на их способность выполнять задачи на борту космического корабля.

Открытые продукты питания

Открытые продукты питания, такие как сэндвичи, фрукты и овощи, не могут быть перевезены в космос из-за риска заражения их бактериями и другими микроорганизмами, которые могут привести к заболеваниям.

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