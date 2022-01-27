5 необычных, но полезных способов применения картофеля в быту

5 способов применения картофеля в быту / коллаж Главред

Трудно найти семью, в которой бы не любили картофель. Этот овощ есть почти в каждом доме, но мало кто знает, что его можно использовать не по назначению.

Главред собрал 5 самых популярных способов, которые не будут лишними в быту.

Как удалить ржавчину с посуды

С нагаром и ржавчиной на сковородках и кастрюлях можно совладать различными способами, но если у вас под рукой не оказалось специальных средств, то их может заменить сырой картофель. Для этого вам понадобиться: пищевая сода или соль, моющее средство для посуды, половинка картофелины и губка. Половину картофелины окуните в моющее средство, на ржавчину насыпьте соль или соду. Трите поверхность овощем несколько минут. Оставьте посуду на 20-40 минут. После этого проведите по посуде жесткой стороной губки. При необходимости повторите процесс.

Как почистить кожаную обувь с помощью картошки?

Если под рукой нет средства для чистки кожаной обуви, можно воспользоваться кусочком сырой картошки. Разрежьте картофелину, возьмите небольшой кусок и натрите им туфли или сапоги из кожи. Они не только очистятся от грязи, но и обретут приятный блеск.

Как ускорить рост черенков

Черенок любимой герани или розы быстрее примется и вырастет, если сначала его посадить в картофелину — он будет брать из неё полезные питательные вещества, которые так необходимы в процессе развития цветка, особенно на начальных стадиях.

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Доводим стекла до блеска

Чтобы облегчить себе работу и добиться абсолютной чистоты и прозрачности, протрите всю поверхность окна или зеркала разрезанным сырым картофелем, а затем промойте водой.

Читайте также6 кухонных лайфхаков, которые сделают жизнь любой хозяйки прощеЧтобы избежать разводов, дайте соку высохнуть, после чего удалите его остатки мягкой тканью.

Как снять отеки под глазами

Как известно, темные круги и отеки под глазами помогают снимать огурцы, но картофель будет намного эффективней - 20-минутный компресс из колец овоща осветлит кожу под глазами и уберет припухлость.

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