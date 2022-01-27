УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

5 необычных, но полезных способов применения картофеля в быту

27 января 2022, 04:30
Прослушать новость
Остановить

О многих из них вы даже не догадывались.

5 способов применения картофеля в быту / коллаж Главред

Трудно найти семью, в которой бы не любили картофель. Этот овощ есть почти в каждом доме, но мало кто знает, что его можно использовать не по назначению.

Главред собрал 5 самых популярных способов, которые не будут лишними в быту.

Как удалить ржавчину с посуды

С нагаром и ржавчиной на сковородках и кастрюлях можно совладать различными способами, но если у вас под рукой не оказалось специальных средств, то их может заменить сырой картофель. Для этого вам понадобиться: пищевая сода или соль, моющее средство для посуды, половинка картофелины и губка. Половину картофелины окуните в моющее средство, на ржавчину насыпьте соль или соду. Трите поверхность овощем несколько минут. Оставьте посуду на 20-40 минут. После этого проведите по посуде жесткой стороной губки. При необходимости повторите процесс.

Как почистить кожаную обувь с помощью картошки?

Если под рукой нет средства для чистки кожаной обуви, можно воспользоваться кусочком сырой картошки. Разрежьте картофелину, возьмите небольшой кусок и натрите им туфли или сапоги из кожи. Они не только очистятся от грязи, но и обретут приятный блеск.

Как ускорить рост черенков

Черенок любимой герани или розы быстрее примется и вырастет, если сначала его посадить в картофелину — он будет брать из неё полезные питательные вещества, которые так необходимы в процессе развития цветка, особенно на начальных стадиях.

Реклама

Доводим стекла до блеска

Чтобы облегчить себе работу и добиться абсолютной чистоты и прозрачности, протрите всю поверхность окна или зеркала разрезанным сырым картофелем, а затем промойте водой.

Читайте также6 кухонных лайфхаков, которые сделают жизнь любой хозяйки прощеЧтобы избежать разводов, дайте соку высохнуть, после чего удалите его остатки мягкой тканью.

Как снять отеки под глазами

Как известно, темные круги и отеки под глазами помогают снимать огурцы, но картофель будет намного эффективней - 20-минутный компресс из колец овоща осветлит кожу под глазами и уберет припухлость.

Ранее Главред рассказывал, как правильно хранить чеснок: лучшие способы, которые сохранят полезные свойства.

Автор: Сергей Кущ
viber
картошка лайфхак
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Китайский гороскоп 2022: необычайная удача, исполнение желаний, счастье в любви и деньгах в год ТиграКитайский гороскоп 2022: необычайная удача, исполнение желаний, счастье в любви и деньгах в год Тигра Приметы на 27 января: что нельзя делать в день святой Нины и как не попасть в бедуПриметы на 27 января: что нельзя делать в день святой Нины и как не попасть в беду Финансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подаркиФинансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подарки Гороскоп Таро на неделю 24-30 января: Тельцам – трудности, Девам – заманчивые возможности, Рыбам – испытанияГороскоп Таро на неделю 24-30 января: Тельцам – трудности, Девам – заманчивые возможности, Рыбам – испытания Дефицит или паника: украинцам объяснили исчезновение с прилавков гречки и сахараДефицит или паника: украинцам объяснили исчезновение с прилавков гречки и сахара
04:57

Голая королева: Рианна в прозрачном белье сверкнула пышной грудью

04:30

5 необычных, но полезных способов применения картофеля в быту

04:27

Как вырастить хурму из косточки в домашних условиях и получить урожайВидео

03:39

Сон со вторника на среду: что значит, и сбывается ли онВидео

03:27

Так горяча, что на ней можно чайник подогревать: Надя Дорофеева станцевала в кружевных трусиках

Реклама
03:06

У украинцев могут отобрать пенсию: кому стоит бояться проверокВидео

02:54

Какую кашу нужно обязательно включить в рацион - ответ нутрициолога

02:48

Ефросинина вспомнила, как боролась со страхами и снималась в рекламе бельяВидео

01:51

Приметы на 27 января: что нельзя делать в день святой Нины и как не попасть в бедуВидео

01:07

Гороскоп на сегодня, 27 января 2022: Овнам – ложь, Весам – разочарование, Близнецам – правило бумерангаВидео

00:49

3 устаревших решения, которые испортят любой интерьер: провал гарантируемыйВидео

00:33

Названы опасные свойства овсянкиВидео

26 января, среда
23:57

Ученые ответили, какое питание поможет "сбить" риск диабета

23:55

В России поведали, когда ответят США по "гарантиям безопасности"Видео

23:17

Представитель России в ТКГ высказался об инициативе признания "ЛДНР"Видео

22:55

Ученые назвали главный недостаток смарт-часов

22:52

Россия поставила условие для встречи лидеров нормандского форматаВидео

22:38

В Париже завершились переговоры советников нормандской четверки: все подробностиВидео

22:08

Ермак подвел итоги переговоров в Париже: следующая встреча через две недели

21:57

Турция предложила перенести переговоры ТКГ по Донбассу в Стамбул

Реклама
21:56

Нехватка какого вещества грозит болезнью сердца - комментарий диетолога

21:39

С 1 февраля в супермаркетах резко подорожают пакеты: сколько заплатимВидео

21:21

ЕС инвестирует около 6,5 млрд евро в экономику УкраиныВидео

21:04

"Не пойдем на компромисс": НАТО передало России свой ответ на "гарантии безопасности"Видео

20:54

"Единая Россия" просит Путина начать поставки вооружения в "ЛДНР"Видео

20:37

Подарок судьбы и сказочное везение в деньгах: названы самые удачные дни февраля для всех знаков ЗодиакаВидео

20:26

Травести-дива Монро показала, на что цепляла мужчин на сайтах знакомств в нулевых

20:19

"Ситуация непредсказуема": посольство США просит американцев покидать УкраинуВидео

20:13

Газпром сделал еще один шаг к завершению сертификации СП-2

19:52

ПАСЕ признала полномочия делегации РФ, которые оспаривала Украина

19:40

Maruv заподозрили в беременности

19:37

США передали России письменные ответы на "гарантии безопасности"Видео

19:30

Предупреждение властям: почему Британия заговорила о планах Кремлямнение

19:05

Агрессия России: Чехия передаст Украине 4 тысячи артснарядов

19:04

Как сейчас выглядит Пуговка из сериала Папины дочки - 20-летняя Екатерина Старшова

19:00

В 7 раз дороже, чем прошлом году: цены на капусту в Украине достигли рекордной отметкиВидео

18:29

Как остановить рвоту и тошноту в домашних условиях: что нужно сделать в первую очередь

18:23

Путин может использовать войска возле Украины в середине февраля - ГосдепВидео

18:20

"Не имеете права решать": США озвучили темы-табу в переговорах с Россией

18:18

"Молотком он и убил мою маму": с украинской заробитчанкой в Польше расправился серийный убийцаВидео

Реклама
18:07

Сбудутся все мечты и даже больше: кому из знаков Зодиака невероятно повезет уже в февралеВидео

17:58

Неделю носила мертвый плод из-за отказа в аборте: в Польше умерла беременная двойней женщинаВидео

17:34

Жена Гордона удивила увеличившимся бюстом: "Подарит Дмитрию еще одного очаровательного ребенка"

17:29

Удача и везение: как число рождения может предсказать судьбу – нумерологияВидео

17:23

Виталий Портников. Кремль хочет вооружить ДонбассВидеоблоги

17:23

В Украину идет опасная погода с мощным снегопадом и морозомВидео

17:00

Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день и как не попасть в бедуВидео

16:45

Новые варианты для Путина и "ответные меры" Москвы: Лавров разразился угрозой в адрес ЗападаВидео

16:34

Парламент увеличил минимальный размер алиментовВидео

16:32

В моду на 2022 год вернулись неподражаемые женские куртки в стиле 90-х, от которых веет свободойФотоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять