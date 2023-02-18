"5 городов будут под угрозой ракетной атаки": астролог сказал, где совсем скоро будет опаснее всего

В мае 2023 года будет опасность ядерного удара, прогнозирует Влад Росс.

5 городов скоро будут под угрозой ракетной атаки, прогнозирует астролог/ Главред, Минобороны РФ

Российские захватчики весной могут нанести ракетные удары по пяти украинским городам – Киеву, Харькову, Запорожью, Кременчугу и Днепру.

Такой прогноз сделал известный украинский астролог Влад Росс в интервью УНИАН. При этом он отмечает, что атаки оккупантов с севера, вероятнее всего, не будет.

"Самая опасная ситуация будет в Харькове, Запорожье, Кременчуге и Днепре, а также будет страдать Киев. Несмотря на то, что в столице лучшая система защиты, какая-то ракета может упасть. Но могу утешить тем, что наступления на Киев со стороны Беларуси не будет", – прогнозирует астролог.

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В то же время он отмечает, что могут быть прилеты на Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Также российские захватчики могут наносить удары по энергетическим объектам. В частности, диктатор РФ хочет обесточить Одесскую область и Львов.

"Но самая главная задача для оккупантов – прорвать Бахмут и захватить Славянск и Краматорск. Туда тоже могут лететь ракеты. Эти города нужно беречь, потому что противник хочет взять нас в "клещи", – сказал Росс.

Астролог также прогнозирует, что в мае этого года будет опасность применения ядерного оружия. Российский диктатор Путин будет понимать, что его скоро убьют или он проиграет войну, поэтому может решиться на такой шаг. Росс предполагает, что датой, у которую есть риск ядерного удара, является 18 мая или период в течение 10 дней до или после этой даты. Такой удар может быть нанесен по острову Змеиный, прогнозирует он.

"Однако, если Путин применит ядерное оружие, он в тот же день или на следующий будет убит. Тогда не станет российского флота, а вся их армия будет разбита вдребезги. Как только он применит ядерное оружие, Украина одержит победу. Мы от этого станем только сильнее", – добавил астролог.

Ранее астролог Влад Росс назвал месяц смерти Путина. Согласно его прогнозу, глава Кремля Владимир Путин может умереть после Пасхи 2023 года. В текущем году этот праздник у католиков приходится на 9 апреля, у православных христиан – на 16 апреля.

Напомним, ранее Росс назвал три главные фобии хозяина Кремля, связанные с войной. Самым большим кошмаром Путина, по словам астролога, являются беспилотники – он боится, что с помощью одного из них он будет уничтожен.

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