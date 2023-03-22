5 дней апреля, когда нельзя стричь волосы: лунный календарь стрижек

Календарь стрижек на апрель поможет понять, когда лучше не стричь волосы, а когда сделать это с удовольствием.

Лунный календарь стрижек на апрель 2023 / коллаж фото ua.depositphotos.com

Лунный календарь стрижек на апрель 2023 года поможет узнать в какой день стрижка может принести человеку плохое настроение и разочарование, а в какой день может радовать своим результатом.

Фазы Луны в апреле 2023

Фазы Луны одно из самых главных влияний на удовольствие и пользу от смены имиджа в месяце. Например, чтобы стрижка вышла удачной и волосы росли хорошо – важно стричься на растущую Луну, а если вы хотите провести эксперимент с челкой – нужно стричь её на убывающей фазе Луны.

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Растущая Луна в апреле 2023 – 1-5 апреля, 21-27 апреля, 29-30 апреля

Убывающая Луна в апреле 2023 – 7-12 апреля, 14-19 апреля

Полнолуние – 6 апреля

Новолуние – 20 апреля

Стричься в правильный день по Лунному календарю важно, потому что это может повлиять на скорость отрастания волос, их качество и внешний вид

Лунный календарь стрижек на апрель – неблагоприятные дни для стрижки

В апреле будет 5 дней, когда нельзя будет стричь волосы, а именно – 5, 10, 20, 21, 24 апреля. Любая смена прически в этот день не принесет пользы, а также можно попасть к нехорошему мастеру и пожалеть о содеянном. Однако, если всё же решили сделать это – тщательно выберите парикмахера.

Лунный календарь стрижек на апрель 2023 – благоприятные дни для стрижки

Апрель будет достаточно щедрым на благоприятные дни для стрижек и смены своего внешнего вида. Самыми лучшими днями будут 1-4, 7-9, 11, 13-19, 25-30 апреля. В эти даты любая встреча с мастером порадует результатом и качеством волос после процедур.

Также волосы, к которым прикоснулся мастер в эти дни могут хорошо наполнить вас энергией.

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