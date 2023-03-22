5 дней апреля, когда нельзя стричь волосы: лунный календарь стрижек

Лунный календарь стрижек на апрель 2023 года поможет узнать в какой день стрижка может принести человеку плохое настроение и разочарование, а в какой день может радовать своим результатом.
Фазы Луны в апреле 2023
Фазы Луны одно из самых главных влияний на удовольствие и пользу от смены имиджа в месяце. Например, чтобы стрижка вышла удачной и волосы росли хорошо – важно стричься на растущую Луну, а если вы хотите провести эксперимент с челкой – нужно стричь её на убывающей фазе Луны.
Растущая Луна в апреле 2023 – 1-5 апреля, 21-27 апреля, 29-30 апреля
Убывающая Луна в апреле 2023 – 7-12 апреля, 14-19 апреля
Полнолуние – 6 апреля
Новолуние – 20 апреля
Стричься в правильный день по Лунному календарю важно, потому что это может повлиять на скорость отрастания волос, их качество и внешний вид
Лунный календарь стрижек на апрель – неблагоприятные дни для стрижки
В апреле будет 5 дней, когда нельзя будет стричь волосы, а именно – 5, 10, 20, 21, 24 апреля. Любая смена прически в этот день не принесет пользы, а также можно попасть к нехорошему мастеру и пожалеть о содеянном. Однако, если всё же решили сделать это – тщательно выберите парикмахера.
Лунный календарь стрижек на апрель 2023 – благоприятные дни для стрижки
Апрель будет достаточно щедрым на благоприятные дни для стрижек и смены своего внешнего вида. Самыми лучшими днями будут 1-4, 7-9, 11, 13-19, 25-30 апреля. В эти даты любая встреча с мастером порадует результатом и качеством волос после процедур.
Также волосы, к которым прикоснулся мастер в эти дни могут хорошо наполнить вас энергией.
Также вам может быть интересно:
- Кто разбогатеет в апреле: 3 знака зодиака получат неожиданную прибыль
- Магнитом притягивают блага: имена мужчин, которые всегда при деньгах
- В какой день апреля нельзя ничего делать: лунный календарь на апрель 2023