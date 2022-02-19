5 блестящих многослойных женских стрижек 2022, которые добавляют волосам невероятного объема

Иногда женщины предпочитают стричь волосы слоями, при этом очень часто это выглядит как авантюра, которая в итоге дарит незабываемые ощущения легкости и свободы.

В любом случае, многослойные стрижки - одно из лучших решений, которые вы можете принять в отношении своих волос. Дело в том, что слои не только добавят вашему образу нотки гламура, но и, без преувеличения, позволят выглядеть эффектно, словно икона стиля.

Конечно, много слоев придает волосам больше объема, и это еще одна причина, почему женские многослойные стрижки практически всегда в моде. И пусть вас не пугают словам те, кто скажет вам, что многослойность усложняет укладку. Ничего подобного!

Реклама

Модные многослойные стрижки 2022 в этом плане не слишком привередливы, и все, что вам понадобится – это базовые навыки укладки волосы.

В частности, вы можете подкрутить кончики волос, при помощи выпрямителя вытянуть каждую прядь или просто вспушить волосы руками. При этом всегда помните, что объем – это красота многослойных стрижек. Поэтому сделайте волосы объемными независимо от того, какой стиль вам больше по душе.

Главное, что вы должны сделать прежде, чем парикмахер возьмет в руки ножницы, - это определиться, что именно вы хотите сделать со своими волосами: добавить им текстуру или все же слои. Так или иначе ваша стрижка 2022 может стать смелым модным заявлением.

Самые модные многослойные стрижки 2022 женские: блестящие 5 вариантов

Женская стрижка боб с градуировкой

Эта модная женская стрижка боб 2022 станет настоящим спасательным кругом для тех, кто хочет выглядеть ультрасовременно и стильно. Для этого нужно сделать волосы укороченными сзади и удлиненными спереди, и добавить легкие слои.

Многослойные стрижки 2022 / Instagram

Многослойная стрижка женская лоб с перьями

Если вы предпочитаете стрижки на средние волосы, и хотите освежить образ, то почему бы не сделать удлиненное каре с градуировкой, или как еще говорят, с перьями? Эта удивительная женская стрижка гарантированно обогатит ваши волосы текстурой и впечатлит вас мягкими переходами.

Многослойные стрижки 2022 / Instagram

Двухслойная стрижка 2022

Все те, у кого средние волосы, могут легко добавить шевелюре объема при помощи двух слоев. При этом важно, чтобы верхний слой был на уровне плечей. Потом волосы филируют, и получается очень симпатичный, почти голливудский вариант, который превратит каждую женщину в звезду.

Многослойные стрижки 2022 / Instagram

Женская стрижка шегги родом из романтичных 70-х

Одним из актуальных вариантов многослойных стрижек является лохматая шегги. Эту невероятную стрижку можно сделать на волосы любой длины, в частности, и на длинные. Фишкой прически являются хаотичные пряди, которые добавляют волосам колоссального объема. Также не забудьте о челке на две стороны – без нее шегги немыслима.

Многослойные стрижки 2022 / Instagram

Модная короткая стрижка пикси-боб

Это прическа гарантированно подарит вам невероятное чувство легкости. Суть стрижки пикси-боб 2022 в том, что в ней соединены две популярные прически. Челку делают удлинённой, сзади волосы укорачивают, а по всей длине идут слои, которые добавляют объема. На выходе получается маленький шедевр, который творит с внешностью женщины чудеса.

Многослойные стрижки 2022 / Instagram

Вам может быть интересно: