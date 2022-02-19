5 блестящих многослойных женских стрижек 2022, которые добавляют волосам невероятного объема

Объем – это красота многослойных стрижек 2022. Сделайте волосы роскошными независимо от того, какой стиль вам больше по душе.
Иногда женщины предпочитают стричь волосы слоями, при этом очень часто это выглядит как авантюра, которая в итоге дарит незабываемые ощущения легкости и свободы.
В любом случае, многослойные стрижки - одно из лучших решений, которые вы можете принять в отношении своих волос. Дело в том, что слои не только добавят вашему образу нотки гламура, но и, без преувеличения, позволят выглядеть эффектно, словно икона стиля.
Конечно, много слоев придает волосам больше объема, и это еще одна причина, почему женские многослойные стрижки практически всегда в моде. И пусть вас не пугают словам те, кто скажет вам, что многослойность усложняет укладку. Ничего подобного!
Модные многослойные стрижки 2022 в этом плане не слишком привередливы, и все, что вам понадобится – это базовые навыки укладки волосы.
В частности, вы можете подкрутить кончики волос, при помощи выпрямителя вытянуть каждую прядь или просто вспушить волосы руками. При этом всегда помните, что объем – это красота многослойных стрижек. Поэтому сделайте волосы объемными независимо от того, какой стиль вам больше по душе.
Главное, что вы должны сделать прежде, чем парикмахер возьмет в руки ножницы, - это определиться, что именно вы хотите сделать со своими волосами: добавить им текстуру или все же слои. Так или иначе ваша стрижка 2022 может стать смелым модным заявлением.
Самые модные многослойные стрижки 2022 женские: блестящие 5 вариантов
Женская стрижка боб с градуировкой
Эта модная женская стрижка боб 2022 станет настоящим спасательным кругом для тех, кто хочет выглядеть ультрасовременно и стильно. Для этого нужно сделать волосы укороченными сзади и удлиненными спереди, и добавить легкие слои.
Многослойная стрижка женская лоб с перьями
Если вы предпочитаете стрижки на средние волосы, и хотите освежить образ, то почему бы не сделать удлиненное каре с градуировкой, или как еще говорят, с перьями? Эта удивительная женская стрижка гарантированно обогатит ваши волосы текстурой и впечатлит вас мягкими переходами.
Двухслойная стрижка 2022
Все те, у кого средние волосы, могут легко добавить шевелюре объема при помощи двух слоев. При этом важно, чтобы верхний слой был на уровне плечей. Потом волосы филируют, и получается очень симпатичный, почти голливудский вариант, который превратит каждую женщину в звезду.
Женская стрижка шегги родом из романтичных 70-х
Одним из актуальных вариантов многослойных стрижек является лохматая шегги. Эту невероятную стрижку можно сделать на волосы любой длины, в частности, и на длинные. Фишкой прически являются хаотичные пряди, которые добавляют волосам колоссального объема. Также не забудьте о челке на две стороны – без нее шегги немыслима.
Модная короткая стрижка пикси-боб
Это прическа гарантированно подарит вам невероятное чувство легкости. Суть стрижки пикси-боб 2022 в том, что в ней соединены две популярные прически. Челку делают удлинённой, сзади волосы укорачивают, а по всей длине идут слои, которые добавляют объема. На выходе получается маленький шедевр, который творит с внешностью женщины чудеса.
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