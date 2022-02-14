5 бесценных предметов гардероба, которые весной 2022 можно сочетать абсолютно со всем

Есть вещи, которые весной 2022 можно сочетать абсолютно со всем / Instagram

Весна уже на пороге, и мы уже потихоньку начинаем задумываться над тем, что мы будем носить. Нами движет желание обновить базовый гардероб и наполнить его вещами светлых или ярких оттенков. Но тут главное - не ошибиться. Правильно подобранная одежда поможет вам выглядеть модно весной 2022.

Точно не стоит гнаться за случайными, пускай и трендовыми, вещами, которые впоследствии сиротливо висят в шкафу и вы не знаете, с чем их сочетать. Успех любого образа – в гармоничности и универсальности, поэтому ваша задача – выбрать то, что позволит вам создать как можно больше удачных и выиграшных ансамблей.

Чтобы не попасть в ловушки "моды", которые заставляют покупать ненужные вещи, мы сегодня расскажем вам о 5 предметах гардероба, которые помогут вам выглядеть стильно весной. Более того, они позволят вам почувствовать весну во всей красе и будут вдохновлять.

5 базовых вещей, без которых уличная мода 2022 весна немыслима

Блейзер

Чтобы выглядеть стильно весной, вам понадобится красивый пиджак, желательно в стиле оверсайз. Только не берите яркие оттенки, а "подарите свою любовь" классическим белому, черному, серому, песочному, молочному или бежевому.

Блейзер / Instagram

Джинсы

Мода 2022 весна широко распахнула двери джинсам разных силуэтов. Но если вам нужен вариант, который гарантированно поднимет ваш стиль на более высокий уровень, то ищите женские джинсы классического синего цвета без каких-то отвлекающих деталей.

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Джинсы / Instagram

Куртка-рубашка

Как только вы обратите внимание на модный шакет, или куртку-рубашку, то будете приятно удивлены тем, что этот предмет гардероба можно носить с брюками, джинсами, платьем и юбкой – и каждый образ будет неповторимым и эффектным.

Куртка-рубашка / Instagram

Платье

Женская одежда весна 2022 необязательно должна быть однотонной или в "классических" оттенках, чтобы стать основой вашего образа. Секрет в том, что нужно найти то, что вы точно будете носить часто и не захотите снимать. Поэтому обязательно подыщите себе красивое модное платье, которое заставит ваше сердце биться сильнее, например, зеленое, пастельного оттенка или с мелкими цветами.

Платье / Instagram

Белые кроссовки

Сегодня модные кроссовки 2022 белого цвета являются обязательным атрибутом практически всех базовых гардеробов, независимо от возраста, стиля и других факторов. Главное, определиться - вам нужна пара "грубых" вариантов или более изящная модель в стиле ретро?

Белые кроссовки / Instagram

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