4 знака зодиака ждет грандиозный успех в апреле: деньги потекут рекой

У Близнецов в апреле 2023-го будет просто эйфория, поскольку Венера, планета счастья, любви и денег, войдёт в их знак зодиака во второй декаде месяца.

Влад Росс / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Известный астролог Влад Росс рассказал для Главреда, какие знаки зодиака станут счастливчиками в апреле. По его прогнозу, этих знаков зодиака ждет настоящее везение, успех и финансовая прибыль.

"Апрель 2023 года будет хорошим месяцем для Овна, потому представителям знака стоит не откладывать решение важных задач, а заняться ими уже сейчас, особенно в первой половине месяца. Овну нельзя отступать от намеченных планов, какие препятствия ни возникали бы на пути. Ему необходимо избегать соблазнов и не тратить время попусту. Судьба даст Овну реальный шанс приблизиться к заветной цели в первой декаде апреля, и только от него будет зависеть, воспользуется ли он им. Если Овен мечтал получить определённую работу, то в апреле будет самый подходящий момент, чтобы этого добиться", - говорит Влад Росс.

По словам астролога, апрель будет довольно ярким месяцем для Овна в профессиональной сфере.

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"Его предложения по рационализации рабочего процесса будут благосклонно выслушаны начальством, но, излагая свои мысли, не стоит торопиться, лучше всё хорошенько обдумать. Предлагая какой-то проект, Овну важно говорить аргументированно, оперируя цифрами и фактами – пусть деловые партнёры или начальство поймут, что Овен тщательно продумал стратегию развития и может самостоятельно заняться её внедрением", - добавил он.

К концу апреля о себе напомнят вопросы, которые Овен ранее отложил до лучших времен, а теперь они вновь станут актуальными.

"Важно не прятать голову в песок – Овен обязательно справится с трудностями, если сумеет взглянуть на них со стороны. Звезды советуют Овну расширить область деятельности для получения дополнительных доходов", - добавил Росс.

Кроме того, в середине апреля у Овна появится возможность покорить сердце того, кто ему очень симпатичен. Лучше всего будет отбросить все условности и открыто заявить о своих чувствах. Не нужно бояться быть отвергнутым – вероятность этого очень мала.В конце месяца Овну нужно с осторожностью относиться к новым знакомствам, потому что Венера будет в Близнецах.

Деньги будут сыпаться

"У Близнецов в апреле 2023-го будет просто эйфория, поскольку Венера, планета счастья, любви и денег, войдёт в их знак зодиака во второй декаде месяца. Поэтому Близнецам не нужно мучиться с выбором, на что потратить время в апреле – они будут любимчиками фортуны", - говорит Влад Росс.

По его словам, Близнецам в апреле следует сконцентрировать своё внимание на полезном – работе и самообразовании. Нужно быть внимательнее и не отсекать хорошие предложения о работе, и тогда финансовое положение Близнецов будет улучшаться.

"Если в апреле Близнецы изменят имидж, станут более красивыми и интеллигентными, пересмотрят гардероб, вскоре они скажут себе за это спасибо. А лучший способ для них решить накопившиеся домашние проблемы – сменить эмоции, прислушаться к советам близких", - отмечает астролог.

"Дружелюбие станет ключом к успеху в этом месяце, потому Близнецам следует завести как можно больше друзей, вступить в круг по интересам или стать частью какого-то коллектива, компании. Близнецам лучше не заглядывать в будущее и жить сегодняшним днем, по наитию. Не стоит сорить деньгами, ведь Венера в Близнецах в этом месяце может принести им кучу ненужных покупок. Более того, они могут стать шопоголиком", - добавил астролог.

В апреле Близнецам важно не упустить удачу, а везти им будет во всех финансовых делах.

"Они вполне могут сорвать джек-пот. К концу апреля на голову Близнецам может свалиться огромный успех, причём даже тем из них, кто не верил в своё счастье и удачу до этого. Однако не нужно пытаться сразу решить все проблемы, наоборот, нужно постараться действовать размеренно, последовательно и не торопить события. Лучше не принимать решения спонтанно, стоит прислушиваться к советам окружающих, особенно близких друзей", - сказал Росс.

Залогом успеха в финансовой сфере станет упорство и трудолюбие Близнецов. Многочисленные усилия принесут свои плоды и уже к концу месяца дадут импульс для будущего успеха.

Росс добавил, что Близнецы – самый нервозный знак зодиака, а в этом месяце из-за нервов могут начаться проблемы, например, проявится аллергия.

Звездный шанс в апреле

"Апрель-2023 обещает быть удачным месяцем для Скорпиона и пройдёт под большим знаком "плюс". Скорпион может завести новые знакомства и решить старые проблемы, несмотря на то, что солнечное затмение 20 апреля будет на планету Скорпиона – Плутон", - говорит Росс.

Скорпиону в апреле повезёт с друзьями и покровителями, и он получит звёздный шанс.

"Кто-то достаточно мудрый и могущественный сумеет помочь Скорпиону разобраться в некоторых делах, полученная протекция поможет решить важные вопросы. Возможно неожиданное продвижение в карьере. В сфере карьеры и финансов Скорпиону следует сконцентрироваться на решении старых вопросов и разработке планов на будущее, особенно во второй половине месяца. Следует обратить внимание на повседневную рутину, ведь мелкие вопросы, которые долго откладывались, потребуют немедленного разрешения. При возникновении трудностей не стоит идти на конфликты, стоит предпочесть мирные способы выхода из сложных ситуаций. Тонкое чутьё поможет понять истинные мотивы и цели окружающих людей", - добавляет астролог.

Кроме того, в апреле 2023-го в финансовой сфере жизни Скорпиону следует готовиться к большим перепадам, однако неожиданно она может войти в удачное русло.

Апрель 2023 года будет просто супер-классным месяцем для одного знака зодиака

"У Водолея появится возможность упрочить свои позиции на работе. Он наконец сможет разобраться, кто из коллег тормозит процесс, а с кем стоит сойтись поближе. У Водолея может начаться очень удачный творческий процесс и появится шанс не только завоевать новое место под солнцем, но и решить наболевшие вопросы. Сомнения, которые терзали Водолея раньше, можно будет оставить в прошлом", - говорит Росс.

В профессиональной сфере в апреле Водолею будет хотеться, как на уроке, поднять руку и кричать: "Я! Я! Я!". И это правильно, поскольку теряться Водолею в этом месяце нельзя – у него большие возможности, ему все удастся сделать.В апреле 2023 года Водолея ожидает приятная неожиданность, новость. Возможно, ему удастся подписать выгодный долгосрочный денежный контракт или получить премию, или ему повысят оклад, а, может, он выиграет миллион в лотерею. Вероятнее всего, любые денежные поступления будут связаны с деятельностью, работой и творчеством Водолея", - сказала астролог Главреду.

Самочувствие Водолея в апреле 2023-го будет зависеть от умения контролировать перепады настроения.

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