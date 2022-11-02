4 знака зодиака, которым крупно повезет в ближайшие дни: деньги и удача будут липнуть к каждому

Кому повезет в ноябре 2022 / pixabay

Астролог Влад Росс назвал знаки зодиака, который невероятно повезет в ноябре. В интервью для Главреда Росс сказал, что в последний месяц осени стоит ждать неожиданный успех и финансовую прибыль.

В ноябре 2022 года перед Овном остро встанут вопросы личных финансов, инвестиций, страховок, налогов, кредитов. Могут появиться лишние расходы, причем совершенно неожиданно и незапланированно. Поэтому не следует транжирить деньги, лучше обзавестись финансовой "подушкой безопасности", которую можно будет при необходимости использовать.

"В первой половине ноября финансовые риски не будут оправданы, потому в это время лучше не делать вложений и не давать в долг", - сказал Влад Росс.

А вот во второй половине месяца для Овна сложится супер-классная ситуация, особенно для решения финансовых вопросов. Не исключено, что в это время Овен получит подарок, приятный сюрприз либо станет получать большую прибыль. Возможности Овна могут стать по-настоящему впечатляющими.

Если до середины ноября у Овна все было очень сложно, он мог попасть в финансовую яму в конце октября-первой половине ноября, то после 15 ноября он начнет выбираться из этой ямы, причем довольно быстро: найдется новая работа, дополнительный заработок, успешнее пойдет торговля, особенно с иностранцами.

"После 20 ноября, несмотря на статичность Юпитера, у Овна появится желание отправиться в путешествие или начать что-то изучать. Если Овна не будут выпускать за границу, он сможет ездить по стране, начать изучение иностранных языков, читать интеллектуальные книги. И все это принесет Овну свои плоды. Не исключено посещение полезных семинаров, лекций, конференций, но любая полученная информация не должна безоговорочно приниматься на веру – она далеко не всегда будет истинной", - отметил астролог.

Возможны новые знакомства, активное общение с иностранцами. Женщины-Овны в это время смогут вступить в брак с иностранцем.

Невероятный успех в ноябре для знаков зодиака

Ноябрь-2022 для представителей этого знака будет под большим жирным плюсом. Любые трансформационные кризисы Скорпион в этом месяце будет переживать с успехом. Лунное затмение будет "включать" в его жизни темы отношений, личных инициатив, определения своего пути.

"У Скорпиона могут произойти перемены во внешнем виде, он может кардинально изменить свою прическу или цвет волос. Он почувствует острое желание что-нибудь изменить внутри себя и займется, например, тантрой", - сказал он.

Окружающие могут вмешаться в процесс трансформации личности Скорпиона своими действиями, поведением или отношениями с ним. Потому сейчас следует быть осторожнее в общении.

Скорпиону лучше пока не принимать серьезных решений, которые будет сложно изменить. Впрочем, с другой стороны, это прекрасная возможность для Скорпиона что-то кардинально изменить в своей жизни.

Важно обратить внимание на события конца октября и первой половины ноября – они могут быть важными и значимыми для всей жизни Скорпиона и окажут свое влияние на ближайшие 5-10 лет.

Во второй половине ноября настроение Скорпиона намного улучшится. На него прольется финансовый дождь, возможна большая финансовая прибыль, премия, а также могут появиться новые источники доходов. Можно будет сделать выгодную покупку. Скорпиону стоит хотя бы подумать об этом более серьезно, дабы не упустить возможности. В 20-х числах ноября можно играть в лотерею – есть шанс сорвать большой куш.

Грандиозных успех в карьере

В первой половине ноября 2022 года Козерогу стоит смириться с тем, что далеко не все его планы и надежды будут реализованы. Но, несмотря на это, ноябрь будет очень стабильным месяцем.

В начале месяца Козерог почувствует себя немного в стороне от других людей. Его могут не поддержать в каких-то важных решениях и вопросах, но он все равно будет настаивать на своем, благодаря чему уже во второй половине месяца сможет пробить ситуацию.

"Есть вероятность, что отношения Козерога с друзьями и единомышленниками пройдут через кризисы. Может измениться отношение к кому-то из близких людей, либо друзья Козерога начнут его раздражать, и он более не захочет с ними общаться. Также есть риск потерять друзей и расстаться с людьми из окружения", - отметил Росс.

Во второй половине ноября-2022 Козерог будет больше времени проводить в одиночестве. Будет велико желание уединиться, остаться один на один со своими мыслями. Также возможна дальняя успешная грандиозная карьерная поездка, которая может возвысить Козерога.

Козерог может оказаться изолированным от привычного мира и полностью уйти в работу, написание книги или эссе. У него могут появиться тайны, секреты, и своими мыслями он не будет делиться. Это хорошее время для различных духовных практик, медитации, психологических сессий, обращения к психологу или астрологу.

Самый счастливый знак зодиака в ноябре

Рыбы станут одними из счастливчиков ноября-2022. Этот месяц может принести им множество размышлений о жизни, своей судьбе и глобальных вопросах. Они станут больше задумываться о своем пути и целях, активнее общаться и делиться своими мыслями.

"Это неплохой период, когда Рыбы могут поменять образ мыслей. В это время могут измениться идеалы и ценности, а то, что раньше казалось ненужным и на что Рыбы не обращали внимания, может приобрести большую ценность", - говорит астролог.

В ноябре у Рыб может появиться потребность в новых знаниях, новых впечатлениях. Лучше не предпринимать резких шагов. Не стоит импульсивно покупать "билет в один конец", а следует все тщательно обдумать. Для начала – обдумать собственное решение, а потом уже уехать.

Во второй половине ноября-2022 Рыб будут ждать успехи в работе. Им предстоит много обсуждать текущие вопросы и задачи. Это время благоприятно для спонсорской поддержки и партнерства. Хорошо будут складываться отношения с начальством и коллегами. Рыбы могут получить прибавку к зарплате, можно обсуждать будущие стратегии развития компании. Это неплохое время для переговоров о повышении, мелких поездок и командировок по важным, но рутинным делам.

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