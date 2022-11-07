4 женские стрижки неземной красоты, которые позволят выглядеть зимой неповторимо

Женские стрижки зима 2023 / Instagram

Женские стрижки зима 2023 будут оригинальными. Несмотря на то, что в последнее время очень популярными стали лаконичные прически, не требующие особых усилий для укладки, тем не менее, в холодную пору ее величество Мода решила нас немного удивить.

Подчеркнуть индивидуальность и не быть как все – то, к чему должна стремиться современная женщина, и модные стрижки на зиму 2023 в этом помогут.

Независимо от того, какие у вас волосы - прямые, волнистые или вьющиеся, вы можете найти тот вариант, который вам подойдет идеально. Встречайте - 4 женские стрижки неземной красоты, которые позволят вам выглядеть зимой неповторимо.

В моду входит короткое каре

Главным преимуществом этой потрясающей прически является то, что она легко удлиняет шею. Более того, за ней достаточно легко ухаживать, и в то же время она вмиг делает образ стильным. Женская стрижка короткое каре подходит многим женщинам и красиво смотрится на волосах любой структуры. Кроме того, прическа хорошо смотрится под зимним головным убором, что является плюсом.

В моду входит короткое каре / Instagram

Пикси с удлиненной челкой в тренде

Женская стрижка на короткие волосы, когда челка и волосы вверху слегка удлиненные, называется пикси. Последние несколько лет эта короткая стрижка уверенно находилась на вершине модного Олимпа. И вот она снова в тренде, только в обновленном виде. Суть этой удивительной стрижки 2023 в том, чтобы пряди спереди стали намного длиннее.

Пикси с удлиненной челкой в тренде / Instagram

Шегги в стиле 70-х возвращается в моду

Особого внимания грядущей зимой заслуживает динамичная стрижка шегги, или шег. Современная вариация стрижки идет, как правило, с удлиненной челкой, и она очаровывает эффектными перепадами длины. При этом по всей длине волосы стригут слоями. В тренде короткая шегги и вариант на средние волосы.

Шегги в стиле 70-х возвращается в моду / Instagram

Стрижка боб - хит сезона

Модные стрижки 2023 все еще невозможно представить без знаменитого боба и всех его вариаций с боковым пробором. Это классика, и без нее никак. Все, что вам нужно - выбрать подходящий именно для вас боб - прямой, удлиненный или версию с рваными концами под названием чоппи-боб.

Стрижка боб - хит сезона / Instagram

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