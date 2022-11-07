УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

4 женские стрижки неземной красоты, которые позволят выглядеть зимой неповторимо

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

7 ноября 2022, 21:00

Модные стрижки зима 2023 помогут каждой женщине подчеркнуть индивидуальность и не быть как все. Но не только!

Женская стрижка зима 2023
Женские стрижки зима 2023 / Instagram

Женские стрижки зима 2023 будут оригинальными. Несмотря на то, что в последнее время очень популярными стали лаконичные прически, не требующие особых усилий для укладки, тем не менее, в холодную пору ее величество Мода решила нас немного удивить.

Подчеркнуть индивидуальность и не быть как все – то, к чему должна стремиться современная женщина, и модные стрижки на зиму 2023 в этом помогут.

Независимо от того, какие у вас волосы - прямые, волнистые или вьющиеся, вы можете найти тот вариант, который вам подойдет идеально. Встречайте - 4 женские стрижки неземной красоты, которые позволят вам выглядеть зимой неповторимо.

В моду входит короткое каре

Главным преимуществом этой потрясающей прически является то, что она легко удлиняет шею. Более того, за ней достаточно легко ухаживать, и в то же время она вмиг делает образ стильным. Женская стрижка короткое каре подходит многим женщинам и красиво смотрится на волосах любой структуры. Кроме того, прическа хорошо смотрится под зимним головным убором, что является плюсом.

Женская стрижка зима 2023
В моду входит короткое каре / Instagram

Пикси с удлиненной челкой в тренде

Женская стрижка на короткие волосы, когда челка и волосы вверху слегка удлиненные, называется пикси. Последние несколько лет эта короткая стрижка уверенно находилась на вершине модного Олимпа. И вот она снова в тренде, только в обновленном виде. Суть этой удивительной стрижки 2023 в том, чтобы пряди спереди стали намного длиннее.

Женская стрижка зима 2023
Пикси с удлиненной челкой в тренде / Instagram

Шегги в стиле 70-х возвращается в моду

Особого внимания грядущей зимой заслуживает динамичная стрижка шегги, или шег. Современная вариация стрижки идет, как правило, с удлиненной челкой, и она очаровывает эффектными перепадами длины. При этом по всей длине волосы стригут слоями. В тренде короткая шегги и вариант на средние волосы.

Женская стрижка зима 2023
Шегги в стиле 70-х возвращается в моду / Instagram

Стрижка боб - хит сезона

Модные стрижки 2023 все еще невозможно представить без знаменитого боба и всех его вариаций с боковым пробором. Это классика, и без нее никак. Все, что вам нужно - выбрать подходящий именно для вас боб - прямой, удлиненный или версию с рваными концами под названием чоппи-боб.

Женская стрижка зима 2023
Стрижка боб - хит сезона / Instagram

Вам может быть интересно:

каре стрижка боб стрижка пикси стрижка шегги прически на короткие волосы интересные новости мода 2023
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:13

"Заберите его к себе": россиянку наказали за письмо на могиле родителей Путина

21:01

Может, из-за любви к России: мать-"путинистка" юмориста Реввы жалуется, что сын отказался от нее

21:00

4 женские стрижки неземной красоты, которые позволят выглядеть зимой неповторимо

20:55

Готов на 30%: Украина строит новый самолет "Мрия"Видео

20:51

Успенская решила заработать на собственной дочке: "деньги будут сыпаться на меня дождем"

Реклама
20:35

"Нужны доказательства, чтобы сдать ее СБУ": известная актриса разругала режиссера-молчунью Байрак

20:10

Приметы на 9 ноября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не привлечьВидео

20:08

"Риск радиационного поражения": астролог дала тревожный прогноз на грядущее лунное затмениеВидео

20:01

У Зеленского удивили странным заявлением о переговорах с МосквойВидео

19:59

Звезда Duran Duran болен окнологией с метастазами

19:46

"Огневой мешок" под Угледаром: что известно о зашкаливающих потерях морпехов РФВидео

19:21

Постаревшего усатого Безрукова едва узнают россияне

19:20

Гражданское население в опасности: оккупанты готовят кровавые провокации на ХерсонщинеВидео

19:17

"Мерзопакостная штуковина": Бадоев жестко высказался об артистах-путинистах Бабкиной и БасковеВидео

19:12

Нельзя все списывать на войнумнение

19:08

Младший брат принцессы Дианы показал ранее неопубликованное фото сестры

19:02

Лунное затмение 8 ноября: по кому оно проедется катком, а кому принесет счастье и успехВидео

19:01

В НАТО и США верят, что Украина пойдет на переговоры с РФ после освобождения Херсона - La RepubblicaВидео

18:59

Зеленский провел срочную Ставку: приняли важное решениеВидео

18:59

ВСУ пошли вперед: в Минобороны рассказали о продвижении на двух направленияхВидео

Реклама
18:57

В "хрущевках" делали окно между ванной и кухней: в чем хитрость

18:34

Ударит мороз -21 и налетит снегопад: когда в Украину ворвется циклонВидео

18:22

"Давайте вместе пожарим шашлыки": Лукашенко сделал циничное заявление о "помощи" украинцамВидео

18:15

Покупать или продавать: украинцам рассказали, что будет с долларом до конца ноябряВидео

18:15

"Бросили в подвал и хотят расстрелять": оккупанты угрожают мобилизованным, отказавшимся от штурмаВидео

18:10

Россия готовит новую ракетную атаку на Украину: в ВСУ назвали цели оккупантовВидео

18:05

ВСУ получили уже 30 автомобилей при содействии Favbet Foundation

17:39

Бессовестные и коварные: 7 имен женщин, которые любят разбивать семьи и уводить мужчин

17:36

"Будем удалять две почки и печень": Пригожин подтвердил вмешательство РФ в американские выборыВидео

17:26

Самые опасные две недели: астролог назвал 11 городов Украины, в которых РФ устроит террорВидео

17:13

Предательница Cедокова спела песню "ВиаГры" и показала, как "тащится" ее молодой мужВидео

16:45

"Папа, я верю в тебя. Все переживем": Тополя показал трогательный рисунок своих детейВидео

16:45

Еда для богачей: цены на гречку и яйца в Украине стали одинаковымиВидео

16:43

Умер создатель группы Ласковый май и автор песни Белые розы

16:42

Приметы на 8 ноября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы год был богат для всей семьиВидео

16:41

Раскол в верхушке армии: в РФ нарастает конфликт между Шойгу, Пригожиным и КадыровымВидео

16:40

В Украине рухнули цены на яйцаВидео

16:33

"Он очень отвратителен": участника "Холостяка-12" Топольского обвинили в сексуальных домогательствахФото

16:12

В Кремле смирились с потерей Херсона: озвучены две версии "отступления"Видео

16:06

Назревает скандал: Тина Кароль обиделась, что не стала членом жюри Нацотбора на Евровидение-2023

Реклама
15:49

Почему воду после варки яиц никогда нельзя выливать: 5 секретов, которые удивят каждогоВидео

15:48

"Зачем говорить с трупом": Арестович разложил по полочкам тему с переговорамиВидео

15:35

Когда в Киеве могут отменить отключение света: в ДТЭК назвали срокиВидео

15:32

"Протрезвела, но ничего не вернуть!": почему звезды Сватов Артемьева и Кравченко перестали общаться

15:10

Собчак пешком вернулась в Россию

15:07

Невеста Путина: скандальная Оксана Байрак делилась своими фантазиями о президенте РФ

15:05

В Украине ликвидировали оккупанта Медведева: ушел на войну "не раздумывая"

14:59

Обалденная закуска на Новый год 2023 из 3 ингредиентов: рецепт, который заменит селедку под шубойВидео

14:53

"У них свое видение хода войны": Жданов ответил, почему США так медленно дают Украине оружиеВидео

14:46

Контратака ВСУ: на Южном направлении украинские войска перешли в наступлениеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябре
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять