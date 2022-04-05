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4 женские стрижки на тонкие волосы для заветного объема, которые легко укладывать

Яна Аккерман

Фэшн-эксперт, журналист

5 апреля 2022, 03:05

Для тех, у кого тонкие и редкие волосы, эти модные стрижки 2022 станут отличным решением.

Стрижка на тонкие волосы тупой боб 2022 добавляет объема / Instagram

Тонкие волосы – вовсе не повод для грусти. Модные женские стрижки 2022 включают немало вариантов, которые легко добавят шевелюре колоссального объема. Главное, найти подходящий именно вам вариант, который ко всему прочему позволит чувствовать себя уверенно.

От того, насколько гармонично стрижка на тонкие волосы подойдет вам, и справится с возложенной на нее миссией – визуально сделать волосы густыми и объемными – зависит ваша самооценка и настроение.

Эти 4 стрижки женские 2022, о которых мы сегодня вам расскажем, не потребуют особых усилий для укладки, зато результат вас без преувеличения порадует и заветный объем станет для вас реальностью.

Короткая стрижка на тонкие волосы чоппи боб

Эта стрижка боб 2022 - роскошное решение для тех, у кого волосы тонкие. Для этого волос сзади стригут чуть короче, а спереди длина опускается до линии подбородка. Но это еще не все – нужна текстура, которая создаст эффект легкости и небрежности: для этого одни пряди волос стригут чуть длиннее, другие – короче. Получается необычная линия среза, а результат – удивительный объем.

Короткая стрижка на тонкие волосы чоппи боб / Instagram

Стрижка на тонкие волосы тупой боб 2022

Женская стрижка тупой боб раскрывает огромные возможности для укладки. Но самое главное достоинство прически в том, что визуально она делает волосы густыми и объемными, а все благодаря линии среза – она ровная-ровная, как под линейку. Учитывая то, что тупой боб подходит обладательницам лица любой формы, это универсальный вариант для всех, кто мечтает о шикарных волосах. Что касается длины волос, то это может быть и короткий вариант, и до плеч.

Стрижка на тонкие волосы тупой боб 2022 / Instagram

Стрижка для тонких волос 2022 перевернутый боб

Это модный вариант боба, в основе которого – градуировка, то есть когда пряди имеют разную длину. При этом переход между ними может быть как плавным, так и рваным. Наиболее эффектно перевернутый боб короткий смотрится в сочетании с челкой. В результате вы получите восхитительную прическу, которая подчеркивает глаза и визуально делает волосы густыми и объемными.

Стрижка для тонких волос 2022 перевернутый боб / Instagram

Стрижка для объема шегги 2022

Изюминкой этой прически является челка-шторка, которая красиво растекается по сторонам, а также пряди – их стригут в хаотичном порядке и филируют. Не важно, короткие у вас волосы или средние, но благодаря сочетанию блуждающих прядей и челке стрижка шегги подарит вам невероятный объем.

Стрижка для объема шегги 2022 / Instagram

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