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4 вещи, которые категорически нельзя делать после чистки зубов: будет хуже

Сергей Кущ
3 августа 2023, 02:52
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Следуя простым рекомендациям, вы сможете сделать свою зубную гигиену более эффективной.
Что нельзя делать после чистки зубов
Что нельзя делать после чистки зубов / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Следить за здоровьем зубов - важный момент. Однако даже самая тщательная чистка зубов может оказаться менее эффективной, если вы не будете знать, что лучше не есть после чистки зубов.

Чего нельзя делать и есть после чистки?

После тщательной чистки зубов важно воздержаться от определенных привычек и продуктов:

  • Рекомендуется подождать минимум 30 минут после чистки зубов перед тем, как употреблять пищу. Это связано с тем, что зубная эмаль после чистки может быть более уязвимой к кислотам, которые содержатся в некоторых продуктах.
  • Чередование чистки зубов с потреблением кислых фруктов или сладких продуктов может негативно влиять на эмаль и способствовать развитию кариеса.
  • Напитки, содержащие кофеин, также могут воздействовать на зубную эмаль. Поэтому лучше употреблять их до чистки зубов или спустя некоторое время.
  • Сразу после чистки зубов не рекомендуется потреблять щелочные продукты, такие как молоко или йогурт, так как они могут взаимодействовать с составом зубной пасты.

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Сколько нужно не есть после чистки зубов?

Минимальное рекомендованное время, которое лучше подождать перед употреблением пищи после чистки зубов, составляет около 30 минут. Это дает зубной эмали время восстановиться и избежать негативных воздействий.

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