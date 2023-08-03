4 вещи, которые категорически нельзя делать после чистки зубов: будет хуже

Следуя простым рекомендациям, вы сможете сделать свою зубную гигиену более эффективной.

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Что нельзя делать после чистки зубов / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Следить за здоровьем зубов - важный момент. Однако даже самая тщательная чистка зубов может оказаться менее эффективной, если вы не будете знать, что лучше не есть после чистки зубов.

Чего нельзя делать и есть после чистки?

После тщательной чистки зубов важно воздержаться от определенных привычек и продуктов:

Рекомендуется подождать минимум 30 минут после чистки зубов перед тем, как употреблять пищу. Это связано с тем, что зубная эмаль после чистки может быть более уязвимой к кислотам, которые содержатся в некоторых продуктах.

Чередование чистки зубов с потреблением кислых фруктов или сладких продуктов может негативно влиять на эмаль и способствовать развитию кариеса.

Напитки, содержащие кофеин, также могут воздействовать на зубную эмаль. Поэтому лучше употреблять их до чистки зубов или спустя некоторое время.

Сразу после чистки зубов не рекомендуется потреблять щелочные продукты, такие как молоко или йогурт, так как они могут взаимодействовать с составом зубной пасты.

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Сколько нужно не есть после чистки зубов?

Минимальное рекомендованное время, которое лучше подождать перед употреблением пищи после чистки зубов, составляет около 30 минут. Это дает зубной эмали время восстановиться и избежать негативных воздействий.

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