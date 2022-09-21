4 верных способа избавиться от запаха с одежды из секонд-хенда

Как избавиться от запаха секонд-хенда / скриншот

Секонд-хендов в Украине появляется все больше. Из-за доступности такие магазины стали довольно популярными среди наших граждан. В таких магазинах можно приобрести даже брендовые вещи, но стойкий запах после обработки одежды не даст "выгулять" обновку.

Формальдегид, запах которого прочно остается в волокнах ткани, не выветривается и не отстирывается обычным способом. Мы нашли решения этой проблемы.

На сутки в холодной воде

В большую тару налить 10 л холодной воды, влить два колпачка ополаскивателя, погрузить туда вещи и оставить на сутки. Пока вещи "настаиваются", можно их пару раз перемешать.

Затем постирать в машине обычным способом. Учтите, что данный вариант может не сработать с конкретным кондиционером.

Нашатырный спирт

В 5 л теплой воды разбавить 20 мл 10% нашатырного спирта, это примерно одна столовая ложка. Если вещь из натуральной ткани – замочить в растворе на час. Если вещи синтетические, то оставить придётся на 6 часов.

После замачивания просушить одежду на свежем воздухе 2-3 часа. Затем постирать в стиральной машине при максимально допустимой для ткани температуре. Добавить ополаскиватель или пару капель любимого эфирного масла.

Уксус, соль и сода

В 10 литрах не слишком горячей воды растворить 100 мл уксуса, 100 г соли и 50 г соды. Замочить вещи в растворе до 8 часов. Кто-то не рекомендует оставлять дольше, кто-то держал футболку почти сутки и остался доволен.

Одно точно – чем сильнее запах, тем больше времени потребуется. После замачивания достать вещи, выжать и постирать в машинке с порошком и ополаскивателем (по желанию).

Водяной пар

Для этого понадобится отпариватель или пар из утюга. Способ подходит тканям из вискозы или хлопка. Вещь нужно постирать, высушить и прогладить при максимально допустимой температуре с сильной подачей пара. Запах и вредные компоненты выходят наружу вместе с паром.

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