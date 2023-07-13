УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

4 удивительных способа использования сахара в быту, о которых мало кто знает

Сергей Кущ
13 июля 2023, 15:41 обновлено 13 июля, 15:41
19
Мы расскажем, как сахар может решить различные проблемы у вас дома.
Как использовать сахар в быту
Как использовать сахар в быту / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Сахар - это не только сладкое лакомство, но и универсальный продукт, который можно использовать в различных бытовых ситуациях.

Мы расскажем, как сахар может решить различные проблемы у вас дома.

Кулинария и выпечка

Сахар широко используется в кулинарии и выпечке, но помимо сладких блюд, он может также улучшить вкус многих других рецептов.

видео дня
  • Добавьте немного сахара в томатный соус, чтобы смягчить кислотность.
  • Возьмите щепотку сахара, чтобы уравновесить вкус в кислых салатах или соусах.
  • Используйте сахар в маринаде для мягкости мяса или рыбы.

Как устранить неприятные запахи?

Сахар может быть отличным средством для устранения неприятных запахов. Поставьте небольшую миску сахара в холодильник или шкаф, чтобы поглощать неприятные запахи. Если вам нужно удалить запахи из контейнера или бутылки, заполните его горячим раствором сахара и дайте ему выстоять. Сахар также может быть использован для нейтрализации запаха луковых или рыбных рук.

Средство от укусов насекомых

Если вас укусила комар или другое насекомое, сахар может помочь снять зуд и уменьшить воспаление. Просто смешайте немного воды и сахара до состояния густой пасты и нанесите на укус. Это может облегчить дискомфорт и снять зуд.

Что делать если трескаются и пересыхают губы?

Смешайте немного сахара с медом или оливковым маслом и массируйте эту смесь на губах. Сахар поможет снять омертвевшие клетки кожи и сделает губы гладкими и увлажненными.

Вам может быть интересно:

сахар лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

"Несмотря на тяжелые бои": ВСУ наступают и продвигаются на Бахмутском направлении

"Несмотря на тяжелые бои": ВСУ наступают и продвигаются на Бахмутском направлении

15:20 Украина
"Это радикально изменит ситуацию": Украина уже получила кассетные боеприпасы – генерал ВСУ

"Это радикально изменит ситуацию": Украина уже получила кассетные боеприпасы – генерал ВСУ

14:55 Украина
"РФ проглотит": Кулеба осадил Лаврова, закатившего истерику насчет F-16 для ВСУ

"РФ проглотит": Кулеба осадил Лаврова, закатившего истерику насчет F-16 для ВСУ

14:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:41

4 удивительных способа использования сахара в быту, о которых мало кто знает

15:27

Теперь официально: Надя Дорофеева вышла замуж за Мишу Кацурина

15:20

"Несмотря на тяжелые бои": ВСУ наступают и продвигаются на Бахмутском направлении

15:19

Ее едят ложками, но всегда мало: рецепт безумной икры из баклажан по ГОСТу

15:16

Творит чудеса: девушка показала рецепт чистящего средства для духовки

Украина может получить приглашение в НАТО через год, война рискует затянуться - КусаУкраина может получить приглашение в НАТО через год, война рискует затянуться - Куса
15:04

Россия готовит новый массированный удар: украинцев предупредили о серьезной угрозе

14:56

Операция на сердце и рождение дочери: Репяхова шокировала новостями про Павлика

14:55

"Это радикально изменит ситуацию": Украина уже получила кассетные боеприпасы – генерал ВСУ

14:53

Девушка показала, как разбить яйцо, чтобы желток остался целымВидео

Реклама
14:48

"РФ проглотит": Кулеба осадил Лаврова, закатившего истерику насчет F-16 для ВСУ

14:46

Россияне сбросили мощную фугасную бомбу на остров Змеиный

14:23

Украинец разбил лицо российской звезде сериала "Интерны"

14:20

Эксперт пояснил, скоро ли Украина получит полноценное членство в НАТО

14:05

"Он стратег и супермен": двойник Путина выслужился перед диктатором

13:56

Камалия показала, чем сразила наповал Мохаммада ЗахураВидео

13:51

Легализация медицинского каннабиса: Рада дала "зеленый свет" законопроекту

13:50

У русских новый кандидат на замещение вакантной должности "публичного Пригожина"мнение

13:38

Боевики ЧВК Вагнер в сопровождении полиции поехали в направлении МосквыВидео

13:34

Гороскоп на завтра 14 июля 2023: Водолеям – успех, Овну - деньги

13:16

"Нет сомнений": глава Пентагона уверен в членстве Украины в НАТО и назвал сроки

Реклама
13:03

В России скоропостижно скончалась звезда сериала Каменская

13:00

Бездомный накопил 1млн долларов, но продолжает просить милостыню: в чем причина

12:50

"Обращение" Джонни Деппа к россиянам: в Сети обвинили актера в лояльности к РФ

12:48

Требовали еще с середины 2000-х: Куса назвал условия вступления Украины в НАТО

12:44

Запад может кардинально изменить ситуацию: эксперт о сценарии завершения войныВидео

12:42

Российская певица созналась в алкоголизме

12:19

Глава Пентагона пояснил, скоро ли Украина получит кассетные боеприпасы

12:10

"Силиконовая дева": Ани Лорак в неподобающем наряде сплясала под свой трекВидео

12:06

Выщипывать волосы в носу противопоказано: врачи объяснили причину

11:46

Лавров взбесился из-за передачи Украине F-16 и пригрозил "катастрофой"

11:33

Победа, поражение или Минск-3: Подоляк назвал три сценария завершения войны

11:23

От атаки "Шахедов" по Киеву есть пострадавшие в Дарницком районе - КГВАВидео

10:58

Уничтоженных оккупантов вывезли грузовики: детали удара по штабу РФ в Бердянске

10:34

Головоломка для тех, кто самый внимательный: надо найти волка за 10 секунд

10:33

Это нужно делать раз в несколько дней: как продезинфицировать экран телефона

10:30

"Российская империя не будет существовать": Данилов оценил саммит НАТО в Вильнюсе

10:04

В РФ Путину ищут замену: экс-сотрудник КГБ назвал неожиданного кандидата

09:40

Путешественник из глубины веков: Авраменко рассказал о звуке-непоседеВидео

09:39

"Впечатляющая неуверенность": Волкер раскритиковал НАТО из-за позиции по Украине

09:20

"Раненых вывозили тайком": в Мариуполе взорвали казармы с кадыровцами

Реклама
08:54

Женщина показала, как можно оживить грязный противень, используя только духовкуВидео

08:41

На Запад летели Калибры, на Киев – Shahed: РФ ночью устроила атаку на Украину

08:36

Разборки у Шойгу: генерала РФ выгнали с должности после критики командования

07:59

ВСУ "насыпают" оккупантам на фронте и идут вперед на трех направлениях – ISW

07:41

Украина победит в войне через год и вступит в НАТО и Евросоюз – Зеленский

06:58

В России выведена порода откровенных маньяковмнение

06:54

Россия ночью дронами атаковала Киев, повреждены многоэтажки: подробности

06:40

Почему фраза "розповсюджувати плітки" - неправильная: Авраменко удивил ответомВидео

05:00

Что нельзя делать после похорон родного человека: самые важные советы и запреты

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 13 июля

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять