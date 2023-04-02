4 строгих запрета, которые нельзя нарушать 4 апреля: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 4 апреля, чтобы в дом беду не впустить. Все приметы важного дня.

Что нельзя делать 4 апреля / pixabay

4 апреля церковь почитает память мученика Василия Анкирского. В народе в этот день носит название Василий Тёплый.

В этот день принято было убирать в доме и готовиться к Страстной неделе.

Обязательно было женщинам печь калачи, напоминающие солнце. Этими калачами угощали соседей и родных.

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Что нельзя делать 4 апреля

Нельзя 4 апреля делать сразу несколько дел. Верили, что ни одно не получится решить.

Нельзя выносить мусор и сушить белье на улице. Верили, что в дом может прийти беда.

Нельзя 4 апреля рукодельничать и шить.

Нельзя 4 апреля рассказывать о своих планах, они не сбудутся.

Приметы на 4 апреля

Если красные круги в небе при восходе солнца, то ждать богатый урожай.

Если при восходе солнца синие облака, то будет тепло, но дождливо.

Если птицы купаются в лужах, то к теплу.

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