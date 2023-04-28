4 напитка, которыми нельзя запивать таблетки: сделают только хуже

Когда мы принимаем таблетки, мы часто не задумываемся о том, что мы пьем с ними. Однако, некоторые продукты могут повлиять на эффективность лекарства и даже нанести вред здоровью.
Молоко и молочные продукты
Молоко и молочные продукты содержат кальций, который может снизить эффективность определенных лекарств, включая антибиотики и препараты от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, молоко может замедлить пищеварение таблетки, что может уменьшить ее действие.
Газированные напитки
Газированные напитки, такие как кола и фанта, могут привести к уменьшению эффективности таблеток и повредить желудок. Газированные напитки содержат кислоты, которые могут снизить усвоение лекарств и вызвать изжогу и газообразование.
Алкоголь
Алкоголь может влиять на метаболизм таблеток и увеличивать риск побочных эффектов. Кроме того, алкоголь может ухудшить состояние желудочной слизистой, что может привести к раздражению и язвам.
Фруктовые соки
Некоторые фруктовые соки, включая грейпфрутовый и апельсиновый, могут взаимодействовать с некоторыми лекарствами, что может повысить или понизить их уровень в крови и привести к серьезным побочным эффектам.
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