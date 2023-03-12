4 признака, что матрас пора выбрасывать

Чтобы сохранить здоровье, следует не только выбирать хороший матрас, но и следить за его состоянием и соблюдать правила эксплуатации.

Матрас / pixabay.com

Матрас - это один из наиболее важных предметов, который обеспечивает комфортный сон и восстановление сил.

Чтобы сохранить здоровье, следует не только выбирать хороший матрас, но и следить за его состоянием и соблюдать правила эксплуатации.

Как часто нужно обновлять матрас?

Эксперты рекомендуют менять матрас каждые 7-10 лет, но это может варьироваться в зависимости от качества материалов и интенсивности использования.

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Есть несколько признаков, которые могут указывать на необходимость замены матраса: провалы и выпучивания, шум при движении, неприятный запах, появление аллергических реакций.

Как продлить срок службы матраса?

Очень важно обращать внимание на рекомендации производителя по уходу за изделием, не допускать проникновение жидкостей и грязи, регулярно проветривать и поворачивать матрас. Также можно использовать специальные защитные накладки или подстилки.

Не спешите выбрасывать старый матрас

Из него можно сделать много полезных вещей, например, коврик для йоги, подушки или даже мебель. Главное - не забывайте о безопасности и не используйте материалы, которые могут представлять угрозу для здоровья.

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