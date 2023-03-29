4 предмета, которые нельзя ставить на холодильник: будут серьезные последствия

Достаточно удобно хранить некоторые вещи сверху на холодильнике. Однако есть предметы, которым нельзя оказываться в этом месте ни в коем случае.

Есть предметы, которые нельзя ставить на холодильник/ pexels.com

Многие воспринимают верхнюю часть холодильника как дополнительную полезную площадь на кухне, на которую можно уместить разные вещи. В большинстве случаев это не представляет проблемы, ведь размещение там определенных мелких предметов не навредит ни бытовому прибору, ни этим вещам. Поэтому в условиях, когда кухня небольшая, такая дополнительная поверхность часто очень выручает.

Однако если начать использовать ее неправильно, то это может иметь серьезные негативные последствия. Есть ряд вещей, которые ни в коем случае нельзя ставить на холодильник, иначе есть риск столкнуться серьезными проблемами. Что же это за вещи?

1. Микроволновая печь

Если холодильник невысокий, некоторые любят ставить на нем микроволновую печь. Однако так делать не стоит. В случае, если между двумя бытовыми приборами не будет никакого промежутка, микроволновка может сломаться. Но даже если она будет стоять на ножках, это не значит, что с ней всё будет хорошо – из-за вибрации от холодильника она может подвинуться и упасть.

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Плохо такое соседство может закончиться и для холодильника, ведь на его поверхности могут остаться царапины от ножек микроволновой печи.

2. Тяжелые предметы или бытовая техника

На холодильник не стоит ставить ничего тяжелого. В идеале вес вещей, которые можно уместить на эту поверхность, не должен превышать 5 кг. Если же туда поставить тяжелую бытовую технику, то это будет вредно не только из-за большого веса, но и из-за электромагнитных излучений от обоих приборов, которые могут перекрестно навредить друг другу.

К тому же, крупногабаритные предметы еще и мешают нормальному отводу тепла от холодильника.

3. Горшок с цветами

"Ну, что же тут такого?", – подумаете вы. Действительно, на первый взгляд такой предмет выглядит вполне безвредным для холодильника, ведь не влияет на его работу. Да и холодильник не причиняет никакого вреда домашним растениям. Однако проблема может возникнуть во время полива растения. Если влага по крайней мере иногда будет попадать мимо горшка – или будет разливаться во время поливания, или вытекать из нижней части горшка после этого – это плохо скажется на холодильнике.

4. Клетка с птичкой

Для птички такое соседство вероятнее всего никак не навредит, а вот продуктам в холодильнике может навредить. Дело в том, что пока кто-то из членов семьи будет держать дверцу бытового прибора открытой, чтобы взять какие-то продукты, внутрь могут попасть перья, птичий корм, который животное может разбрасывать, и тому подобное. После попадания чего-либо из вышеперечисленного некоторые продукты или блюда в холодильнике могут стать непригодными для употребления.

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