УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

4 "плохих" привычки, которыми женщина унижает себя перед мужчиной

13 июля 2022, 17:34

Хоть раз, но так делала абсолютно каждая. От каких "грязных приемчиков" в отношениях, следует отказаться, чтобы сохранить свое лицо перед избранником?

Что унижает женщину в глазах мужчины
Что унижает женщину в глазах мужчины / pixabay.com

На всемогущую женскую мудрость женщины порой, полагаются слишком безрассудно. Особенно в вопросах, которые касаются отношений.

Есть в дамском арсенале приемчики, которые неизбежно унижают женщину в глазах мужчины, пусть и неосознанно. Сперва они даже работают, но со временем лишь отравляют отношения.

Самые распространенные примеры того, как женщина унижается перед мужчиной, даже не замечая этого, приведет Главред.

1. Выпрашивание комплиментов

Вечная дилемма отношений, не зависимо от того, у вас первое свидание, или вы вот-вот отметите серебряную свадьбу. Женщины любят ушами, а мужчины, в большинстве своем, скупы на нежные слова и похвалу. Конечно, решительная и энергичная дама в таком случае решает брать быка за рога, и прямым текстом требовать свои комплименты и признаний в любви. Но, по правде сказать, удовольствия от такого "выдавленного" признания – чуть, а в глазах мужчины дамочка постепенно превращается в инфантильного человека, которому отчаянно необходимо чужое одобрение. Мужчины привыкли проявлять свою любовь и заботу иными способами, поэтому заставлять их регулярно признаваться вам в любви, или обижаться на присутствие в ваших отношениях комплиментов в недостаточном количестве, не стоит. Не унижайте себя, и не давите на своего избранника.

2. Самоунижение

Грязный приемчик, который вытекает из предыдущего пункта. Женщина перед зеркалом, точно осознавая что сейчас выглядит восхитительно, громко вздыхает, и говорит вслух (так, чтобы мужчина точно услышал): "Я такая толстая (некрасивая, неуклюжая и пр.)!" Она ожидает, что ее избранник отбросит все дела, и тут же примется убеждать ее в обратном, попутно обсыпая комплиментами. И это именно так и работает. Сначала. Но потом мужчине надоедает переубеждать женщину в очевидном, его раздражает эта неуместная жеманность, и, что еще хуже, он действительно начинает обращать внимание на ее недостатки.

Влюбленная пара
Как женщина унижает себя в глазах мужчины / pixabay.com

3. Постоянный флирт

Забудьте раз и навсегда навязанную дешевыми бульварными романами "истину" о том, что если мужчина не ревнует вас отчаянно к каждому столбу, значит любовь ушла. Тем более не стоит заигрывать с этим самым столбом, как только на горизонте появляется ваш благоверный. Ревность – отрицательное чувство. Оно может подпитать ваши отношения на время, но в долгосрочной перспективе оно – плохой фундамент. К тому же человек – это существо, способное привыкнуть к чему угодно. Поэтому со временем ваши попытки привлечь к себе внимание возлюбленного посредством легкого флирта с другими мужчинами больше не будет восприниматься им, как сигнал к бою. Скорее как ваша к нему немая мольба о капельке внимания.

4. "Удобная" жена

Можно конечно рассказать общепринятый нарратив про мужчину-охотника и хищника, которому нужно завоевывать женщину-добычу каждый раз. А можно сказать с точки зрения общечеловеческой психологии: мужчина теряет интерес и уважение к своей избраннице, если у нее нет этого интереса и уважения к себе. Попытки некоторых женщин угодить во всем, соглашаться со всем, проглатывать обиды, постоянно быть рядом и готовой прислужить не делают их супер-женами. Все это буквально растворяет их личность в мужчине, что им зачастую не очень-то и нравится. Женщина должна уважать своего избранника, но также не забывать о себе. Она имеет право на собственную точку зрения, на время для себя и своих хобби, на капризы время от времени. Она имеет право быть не "удобным" дополнением к плите, а личностью. Умение это отстоять привлекает мужчину. В противном случае его к ней уважение постепенно иссякнет.

Влюбленная пара
Почему мужчина теряет уважение к женщине / pixabay.com

В конечном итоге все сводится к тому, что женщине порой не хватает тепла и внимания от партнера. И чем больше вы просите об этом, тем больше раздражается ваш мужчина. Если даже вдвоем вы чувствуете себя одиноко, то лучший способ искоренить это – рассказать возлюбленному о том, что вас тревожит. Не закатать скандал, не устроить истерику на тему "ты меня не любишь", а просто сказать, что холодность в отношениях пугает вас.

Хорошим подспорьем в решении этой проблемы также может послужить золотое правило нравственности: поступайте с людьми так же, как хотите, чтобы поступали с вами. Иными словами: не забывайте хвалить своего мужчину в мелочах, показывайте ему свою любовь. Но помните, что тут главное – искренность.

Читайте также:

отношения психология
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:52

В Украину ворвется адская жара и налетит аномалия: синоптики назвали самые жаркие дни

17:50

Покушение на херсонского гауляйтера Сальдо: он в больнице в тяжелом состоянииВидео

17:34

4 "плохих" привычки, которыми женщина унижает себя перед мужчиной

17:32

На войне нет никаких сроков, но у ВСУ есть график возврата Украины к границам 1991 года – ДаниловВидео

17:21

Удар по складу оккупантов в Новой Каховке: огромную воронку видно со спутникаВидео

Реклама
17:15

"Не держите сбережения в гривне": экономист дал украинцам ценные советы в период войныВидео

16:57

"В мире такого еще не было": РФ выпустила по Украине все виды ракетВидео

16:44

Бойцы ВСУ нанесли удар по войскам РФ на Слобожанщине: разбили склад с боеприпасами и техникуВидео

16:44

Приметы на 14 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:38

Сама вызвалась на войну: в Украине погибла первая оккупантка из армии РФВидео

16:29

Исторический момент: евро впервые за 20 лет стал дешевле доллараВидео

16:23

День ангела в августе 2022 по церковному календарю – именинники месяца

16:16

Смеялись все: Кошевой рассказал бойцами ВСУ нецензурный анекдот об АрестовичеВидео

16:08

HIMARS в деле: оккупанты берегут запасы снарядов из-за невероятной атаки ВСУ на Луганщине - WSJВидео

15:51

Педан жестко обратился к Ефросининой и Поляковой за русский язык

15:47

Как отстирать пятна от ягод: 7 эффективных способов, которые не оставят на ткани ни следа

15:45

Обычные тапочки могут навлечь беду: почему носить и дарить домашнюю обувь плохая примета

15:42

Она критиковала российскую власть: влюбленный в путинский режим мужчина сдал в полицию свою жену

15:35

"Наши все в панике": в войсках РФ жалуются, что ВСУ блокируют их наступление на ХарьковщинеВидео

15:23

Королева поддержала: Лолита шокировала заявлением о "бандеровцах" в Киеве и избитой мамеВидео

Реклама
15:15

Вертолетный полк РФ остался без замкомандира: ВСУ ликвидировали офицера ПахольскогоВидео

15:08

Forbеs назвал самые эффективные диеты в мире

15:00

В Луганске похоронили сразу почти 60 оккупантов: РФ кричит о "небольших потерях"Видео

14:50

"Это подхалимство": Астафьеву возмутили коллеги, которые запели на украинском во время войны

14:37

Душевные поздравления с юбилеем 65 лет, открытки к празднику женщинам и мужчинам

14:11

Россия провалила план захвата Украины, но готовит аннексию территорий после 11 сентября – ГУРВидео

14:06

Самый вкусный нежинский салат из огурцов на зиму пальчики оближешь: простой рецептВидео

14:05

Белорусский пограничник с боем прорвался через границу: он хочет воевать за УкраинуВидео

13:55

Что можно и нельзя сажать после огурцов: самые худшие и лучшие варианты

13:52

Зачем Байден устроил турне по Ближнему Востокумнение

13:51

В Мариуполе оккупанты перепутали дрон и Точку-У: сбили собственный беспилотникВидео

13:43

Как отстирать пятна от дезодоранта: 7 эффективных способов, которые не будут стоить вам ни копейки

13:30

"Арестуют и экстрадируют в Россию": на Максима Галкина завели уголовное дело

13:16

"Денацифицировался": ВСУ ликвидировали подполковника 4-й танковой Кантемировской дивизии армии РФВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 14 июля 2022: Скорпионам – денежная удача, Козерогам – поездка, Водолеям – исполнение мечтыВидео

12:54

Армия Украины мощным ударом из HIMARS накрыла воинскую часть и склад войск РФ в Луганске – АрестовичВидео

12:43

Пекло отменяется: синоптики резко поменяли прогноз погоды на середину летаВидео

12:05

"Не стоит содрогаться от каждого заявления": президент Литвы ответил на угрозы РФ по КалининградуВидео

11:48

Перед смертью просил спасти кота: украинцы исполнили последнее желание военного с "Азовстали"Видео

11:45

Как одеваться после 45 лет, чтобы выглядеть моложе: простые трюки для шикарного результата

Реклама
11:34

Лобода отреагировала на новость об отце ее младшей дочери

11:29

Превосходный и самый вкусный салат на зиму: быстрый рецепт консервацииВидео

11:17

ВСУ мощно бьют войска РФ из HIMARS и намерены освободить все захваченные земли Украины – ДаниловВидео

11:04

Крымский мост не будет единственной целью: генерал рассказал, что ВСУ разнесут вместе с эстакадой

10:59

Партизаны повесили "оккупанта" в Херсоне – показали захватчикам их будущееВидео

10:22

У Украины есть шанс войти в ЕС даже с оккупированными Россией территориями – КулебаВидео

10:10

Чтобы подобраться к Славянску и Краматорску, РФ будет штурмовать еще 2 города – разведка БританииВидео

10:06

"Нам осталось полгода": астролог рассказала, когда закончится война в Украине

09:44

Везли древесину, алкоголь и автозапчасти: Литва не пропустила фуры из РФ и Беларуси в КалининградВидео

09:31

Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата, запреты и традиции дня

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять