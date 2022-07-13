4 "плохих" привычки, которыми женщина унижает себя перед мужчиной

Что унижает женщину в глазах мужчины / pixabay.com

На всемогущую женскую мудрость женщины порой, полагаются слишком безрассудно. Особенно в вопросах, которые касаются отношений.

Есть в дамском арсенале приемчики, которые неизбежно унижают женщину в глазах мужчины, пусть и неосознанно. Сперва они даже работают, но со временем лишь отравляют отношения.

Самые распространенные примеры того, как женщина унижается перед мужчиной, даже не замечая этого, приведет Главред.

1. Выпрашивание комплиментов

Вечная дилемма отношений, не зависимо от того, у вас первое свидание, или вы вот-вот отметите серебряную свадьбу. Женщины любят ушами, а мужчины, в большинстве своем, скупы на нежные слова и похвалу. Конечно, решительная и энергичная дама в таком случае решает брать быка за рога, и прямым текстом требовать свои комплименты и признаний в любви. Но, по правде сказать, удовольствия от такого "выдавленного" признания – чуть, а в глазах мужчины дамочка постепенно превращается в инфантильного человека, которому отчаянно необходимо чужое одобрение. Мужчины привыкли проявлять свою любовь и заботу иными способами, поэтому заставлять их регулярно признаваться вам в любви, или обижаться на присутствие в ваших отношениях комплиментов в недостаточном количестве, не стоит. Не унижайте себя, и не давите на своего избранника.

2. Самоунижение

Грязный приемчик, который вытекает из предыдущего пункта. Женщина перед зеркалом, точно осознавая что сейчас выглядит восхитительно, громко вздыхает, и говорит вслух (так, чтобы мужчина точно услышал): "Я такая толстая (некрасивая, неуклюжая и пр.)!" Она ожидает, что ее избранник отбросит все дела, и тут же примется убеждать ее в обратном, попутно обсыпая комплиментами. И это именно так и работает. Сначала. Но потом мужчине надоедает переубеждать женщину в очевидном, его раздражает эта неуместная жеманность, и, что еще хуже, он действительно начинает обращать внимание на ее недостатки.

Как женщина унижает себя в глазах мужчины / pixabay.com

3. Постоянный флирт

Забудьте раз и навсегда навязанную дешевыми бульварными романами "истину" о том, что если мужчина не ревнует вас отчаянно к каждому столбу, значит любовь ушла. Тем более не стоит заигрывать с этим самым столбом, как только на горизонте появляется ваш благоверный. Ревность – отрицательное чувство. Оно может подпитать ваши отношения на время, но в долгосрочной перспективе оно – плохой фундамент. К тому же человек – это существо, способное привыкнуть к чему угодно. Поэтому со временем ваши попытки привлечь к себе внимание возлюбленного посредством легкого флирта с другими мужчинами больше не будет восприниматься им, как сигнал к бою. Скорее как ваша к нему немая мольба о капельке внимания.

4. "Удобная" жена

Можно конечно рассказать общепринятый нарратив про мужчину-охотника и хищника, которому нужно завоевывать женщину-добычу каждый раз. А можно сказать с точки зрения общечеловеческой психологии: мужчина теряет интерес и уважение к своей избраннице, если у нее нет этого интереса и уважения к себе. Попытки некоторых женщин угодить во всем, соглашаться со всем, проглатывать обиды, постоянно быть рядом и готовой прислужить не делают их супер-женами. Все это буквально растворяет их личность в мужчине, что им зачастую не очень-то и нравится. Женщина должна уважать своего избранника, но также не забывать о себе. Она имеет право на собственную точку зрения, на время для себя и своих хобби, на капризы время от времени. Она имеет право быть не "удобным" дополнением к плите, а личностью. Умение это отстоять привлекает мужчину. В противном случае его к ней уважение постепенно иссякнет.

Почему мужчина теряет уважение к женщине / pixabay.com

В конечном итоге все сводится к тому, что женщине порой не хватает тепла и внимания от партнера. И чем больше вы просите об этом, тем больше раздражается ваш мужчина. Если даже вдвоем вы чувствуете себя одиноко, то лучший способ искоренить это – рассказать возлюбленному о том, что вас тревожит. Не закатать скандал, не устроить истерику на тему "ты меня не любишь", а просто сказать, что холодность в отношениях пугает вас.

Хорошим подспорьем в решении этой проблемы также может послужить золотое правило нравственности: поступайте с людьми так же, как хотите, чтобы поступали с вами. Иными словами: не забывайте хвалить своего мужчину в мелочах, показывайте ему свою любовь. Но помните, что тут главное – искренность.

Читайте также: