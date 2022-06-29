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4 очаровательные стрижки для женщин после 40 лет с невероятным омолаживающим эффектом

Яна Аккерман

Фэшн-эксперт, журналист

29 июня 2022, 03:10

Не бойтесь меняться и при необходимости попрощаться с длинными волосами, ведь короткая стрижка – шикарная возможность визуально освежить образ. Но не только!

Стрижки для женщин после 40 лет / Instagram

Как-то утром вы можете проснуться и внезапно задуматься над тем, что вам уже 40 лет или больше. В этом возрасте вы еще выглядите хорошо, морщинки не напрягают, фигура прекрасная, но в глубине души что-то заставляет сомневаться в себе и не дает покоя. В этой ситуации может помочь только одно – новая модная стрижка 2022.

Эти 4 очаровательные стрижки для женщин за 40 станут находкой, ведь они гарантированно подарят чувство уверенности в себе и заставят снова поверить в себя и свою привлекательность!

Главное, не бойтесь меняться и при необходимости попрощаться с длинными волосами, ведь короткая стрижка – шикарная возможность визуально освежить и омолодить образ, а также выглядеть женственно, современно и стильно.

Объемный боб

Это удивительная женская стрижка 2022, которая добавляет шевелюре невероятного объема, благодаря чему получается неотразимый образ. Именно эта стрижка с омолаживающим эффектом способна вернуть уверенность в своей красоте, которая в повседневной суете где-то затерялась. А еще она универсальна и ее могут взять на вооружение все женщины.

Объемный боб / Instagram

Пикси с челкой

Это несравненная стрижка на короткие волосы, которые визуально добавляет волосам объема. Она вмиг способна поднять ваш стиль на новый уровень и добавить образу волшубную интригу. Стрижку пикси с челкой обожают многие знаменитости, и она может стать настоящим хитом для женщин после 40 лет, которым не хватает уверенности в собственной привлекательности. При этом челку лучше всего оставлять длинной - такой стиль сейчас модный, и это отличный способ изменить свой образ.

Пикси с челкой / Instagram

Но не только короткие омолаживающие стрижки способны на чудеса. Если вам больше по душе средние волосы, что эти прически тоже способны внести свои позитивные коррективы в образ женщины.

Удлиненное каре

Это модная женская стрижка 2022, которая благодаря эффектному силуэту может превратить любую женщину в шикарную красавицу. Удлиненные волосы добавляют нотку женственности и элегантности, независимо от формы лица и типа волос. Удлиненное каре 2022 идеально подходит для тех, кто в поисках современного и сногсшибательного образа для себя.

Удлиненное каре / Instagram

Боб с асимметрией

Асимметрия в стрижке – это потрясающий трюк, которые позволяет женщинам после 40 осовременить образ и визуально сбросить 5 или даже 10 лет. Кроме того, стрижка с асимметрией легко смещает акценты и позволит скрыть какие-то недостатки.

Боб с асимметрией / Instagram

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