3350 грн помощи от государства для ФОП во время войны: кто имеет право и как получить

Главред разбирался, кому положена помощь ФОП во время войны от государства в размере 3 350 гривен.

ФОП, документы / фото ua.depositphotos.com

Украинцы, которые являются физическими лицами-предпринимателями (в просторечии ФОП) и из-за украинско-российской войны были вынуждены приостановить свою бизнес-деятельность, могут получить компенсацию из государственного бюджета (она же помощь ФОП во время войны) в размере 3,350 тысячи грн. О порядке выплат детально рассказывается на странице "Юридического советчика для временно перемещенных лиц" в Facebook.

Что нужно, чтобы получить помощь ФОП?

Человек должен обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности. Заявление должно быть подано не позднее, чем через 90 календарных дней с момента остановки или уменьшения деятельности.

На такое пособие ФОПы имеют право претендовать, если они утратили часть дохода в связи с остановкой (сокращением) производства продукции / выполнения работ / оказания услуг во время военного положения, возникновения чрезвычайной ситуации, карантина или других причин технологического и экономического характера.

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Таким образом, получить 3 350 грн в связи с потерей работы могут:

ФОП, у которых уменьшилась длительность рабочего дня на треть;

Сотрудники предприятий, сокращение деятельности которых охватило не менее одной пятой от общего количества работников, а общее сокращение рабочего времени и зарплаты составляет около трети.

Такая помощь выплачивается на срок остановки или сокращения деятельности, однако не более чем на 180 календарных дней суммарно в течение 36 месяцев со дня остановки (сокращения) деятельности. Для ее оформления нужно обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

Однако в ряде случаев такое пособие не выплачивается ‒ в первую очередь, если работодатель является органом государственной власти или органом местного самоуправления.

Кроме того, помощь не распространяется на учреждения и организации, которые полностью финансируются из государственного или местного бюджета, а также фондам социального страхования.

Выплаты не предусмотрены также в случаях, когда работодатель или ФОП:

находятся в процессе прекращения юридического лица,

находятся в процессе прекращения бизнес-работы,

признаны в установленном законодательством порядке банкротом;

в отношении них возбуждено дело о банкротстве.

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