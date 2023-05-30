3 знака зодиака, которым июнь принесет счастье: будет везти во всем

Июнь станет лучшим месяцем для трех знаков зодиака. Звезды будут сопутствовать им во всех начинаниях.

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3 знака зодиака, которым повезет в июне / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Астрологи предсказывают яркий и успешный июнь для трех знаков зодиака. Оказывается, счастье и удача стоят у порога и готовы сопутствовать им во всех сферах жизни.

Счастливые дни июня - 11, 19 и 21

До 22 июня Венера находится в знаке Тельца, что дает представителям этого созвездия дополнительную искру радости и легкости. Обязательно воспользуйтесь этой силой 11 июня, когда произойдет вышеупомянутое соединение Урана и Венеры и весь его потенциал неожиданных перемен.

Позже в этом месяце два благоприятных транзита от вашего венерианского управителя обеспечат потенциальный прилив творческих сил и позитивного вдохновения. Сначала 19 июня Венера образует приятный секстиль с поэтичным Нептуном, что, возможно, вдохновит вас на более искусные и творческие посты в социальных сетях или на поиск сообщества, связанного с интересующим вас гуманитарным проектом.

21 июня вам стоит задуматься о путешествиях. Вас могут вдохновить исследования для предстоящей поездки, блюда иностранной кухни или просмотр документального фильма о другой культуре.

Счастливые дни июня - 21 и 28

Из трех знаков зодиака, которым суждено испытать удачные дни в июне, Рак, возможно, меньше всего удивится. 21 июня - день летнего солнцестояния, который каждый год является для вас мощным днем, поскольку он знаменует начало сезона Рака. В этот день вы можете почувствовать себя в своей стихии, поэтому разумно будет заняться собой.

Когда 28 июня в Раке наступит новолуние, вы можете почувствовать вдохновение, чтобы начать новую главу в своей жизни. Особенно плодотворным может оказаться время, потраченное на то, чтобы написать в дневнике о том, что вы хотите изменить в своей жизни или как вы хотите развиваться.

Счастливые дни июня - 3, 10, 13, 20 и 22

Меркурий повысит шансы на удачу и везение для Близнецов. После директного движения 3 июня, дающего вам энергию и надежду на движение вперед, 10 июня эта планета встретится с Плутоном, что поможет вам найти новое решение проблемы, которая ставит вас в тупик.

А 13 июня, когда Меркурий перейдет в ваш знак, этот прилив интеллектуальной энергии и сосредоточенности только усилится. Возможности для интересных бесед появятся в изобилии, и вы можете обнаружить, что опираетесь на эту энергию.

Позже в этом месяце, когда 20 июня Меркурий образует позитивный секстиль с экспансивным Юпитером, вы почувствуете прилив сил и оптимизма - как ваши самые кипучие Близнецы. А когда 22 июня в ваш знак войдет эстетичная Венера, вы можете рассчитывать на то, что получите немного дополнительного блеска, что позволит вам провести светское мероприятие, наполненное хорошими вибрациями.

Смотрите видео гороскопа от Влада Росса на июнь 2023:

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