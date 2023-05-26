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3 знака зодиака, которых ожидает тяжелое лето: испытания будут один за одним

Елизавета Бельмас
26 мая 2023, 17:15 обновлено 26 мая, 17:28
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Астрологи рассказали, для кого лето не будет простым и счастливым.
Знаки зодиака, которым не повезёт
Знаки зодиака, которым не повезёт / коллаж: Главред, фото: pexels

Эксперты по звездам уже составляют гороскопы на лето и рассказали для каких трех знаков теплое время года будет непростым.

Знаки зодиака, которым не повезёт - насыщенность испытаниями

Для тех, кто родился под знаком Девы лето будет насыщенным, однако, к сожалению, испытаниями.

17июня Сатурн начнет свое ретроградное движение и принесет плохие новости Деве. В целом девы не особо любят лето, а в сочетании с массой трудных испытаний - переждать его будет непросто.

Каким знакам зодиака не повезет в 2023 году - не любят лето

Те, кто родился под знаком Водолея - не отличаются особенной любовью к лету. Водолей - один из самых странных знаков зодиака. С одной стороны, они любят новые впечатления и знакомства. С другой стороны, они ненавидят оторванность, даже кратковременную, от друзей и семьи. Именно это и происходит летом, потому дискомфорт будет сопутствовать Водолеям везде..

Гороскоп на июнь - неудачное время года

Несмотря на то, что Лев - достаточно летний знак, летом этим людям будет некомфортно. Долгие дни и масса событий, которые будут происходить - изнурят Льва и не дадут ему набраться сил перед осенью. Трудно найти Льва, который не ждал бы сентября.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс назвал знаки с самой сильной интуицией:

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