УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

3 знака зодиака, которые окажутся счастливчиками в апреле: будет феноменальный месяц

21 марта 2023, 23:15
Астрологи рассказали, что у трех знаков зодиака будет благоприятное влияние планет в апреле 2023 года.
Гороскоп на завтра 1 января 2023
Каким знакам зодиака ждать успех в апреле 2023 / ua.depositphotos.com

Астрологи составили гороскоп на апрель и назвали всего 3 знака зодиака, которых ждет удача и везение во втором месяце весны.

Апрель для этих знаков зодиака станет переломным в жизни и принесет много надежд.

Удача будет на их стороне

Как говорят астрологи Sante Plus, везение не покинет весь апрель Овнов. Феноменальный месяц для данного знака зодиака в плане карьеры и развития. Можно начинать новые переговоры в бизнесе, покупать недвижимость и увеличивать прибыль. Кроме того, умелых Овнов могут повысить в должности на работе.

видео дня

Счастливчики апреля

Чтобы удача улыбнулась в апреле Скорпионам, прежде они сделают большой шаг назад. С начала 2023 года удастся впервые решить накопившиеся проблемы. Рабочий темп в апреле у Скорпиона будет бешеным и приведет к нужному результату, но выдержать смогут не все, отмечают астрологи. Также Скорпионов ждет месяц романтических отношений.

Карьера будет процветать

Для Козерогов апрель будет удивительным месяцем. Как говорят специалисты, благоприятное влияние планет поспособствует занять новую должность или заработать большой авторитет. Также Козероги смогут хорошо отдохнуть в апреле и набраться сил. Можно составлять планы и начинать развиваться в бизнесе.

Читайте такжеПочему 23 марта нельзя говорить плохо про умерших: приметы, которые могут серьезно навредить

Читайте также:

гороскоп знаки Зодиака астрология интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:15

3 знака зодиака, которые окажутся счастливчиками в апреле: будет феноменальный месяц

23:02

Взрывы могут прогреметь в 5 областях РФ: Свитан предупредил россиян о серьезной опасности для нихВидео

22:54

"Останемся без самолетов": Самусь оценил шансы Украины на получение западных истребителейВидео

22:45

Звезда молодежных комедий 2000-ых попала в психиатрическую клинику

22:38

Не выдержал пропагандиста и рухнул в обморок: в прямом эфире у Соловьева едва не умер гостьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:10

Валерий Меладзе скоро станет новым иноагентом в РоссииВидео

22:07

Тяжелобольную российскую актрису жестоко обокрали близкие: вынесли всеВидео

21:55

Продюсер Поляковой заступился за певицу, которую обозвали клоуном и паразиткой

21:52

Есть разрушения и пострадавшие: РФ ударила ракетами по ОдессеВидео

Реклама
21:52

Кабаева задрала ногу и показала, в какой она формеВидео

21:35

Умер актер "Звездных войн" и "Гарри Поттера"

21:21

Достаем футболки: синоптики сообщили о мощнейшей "жаре" в УкраинеВидео

21:05

Путин и Си встречались зрямнение

21:01

Виталий Портников. В Джанкое красиво пылают "Калибры"Видеоблоги

20:47

Выдача повесток через "Дію": Федоров ответил на волнующий вопросВидео

20:26

ВСУ завершают обучение: ЗРК Patriot будут развернуты в Украине быстрее, чем планировалось - ПентагонВидео

20:17

Пропагандистка Скабеева забилась в истерике из-за шутки Галкина про ее голову в руках Киркорова

20:15

Почему 23 марта нельзя говорить плохо про умерших: приметы, которые могут серьезно навредитьВидео

19:44

Спас друга из 42-дневного плена: под Бахмутом погиб доброволец из Новой ЗеландииВидео

19:26

Легендарный советский актер жестко поставил россиян на место: "Это вы мне должны!"Видео

Реклама
19:20

Пока не видно, чтобы Путин принял руку помощи Китаямнение

19:06

Подписали договор и сделали заявление про войну в Украине: итоги встречи Путина и Си ЦзиньпинаВидео

18:37

"Сейчас мы диктуем россиянам": эксперт рассказал о больших проблемах России в войне с УкраинойВидео

18:18

В свои 22 мужественно защищал родную землю: в тяжелых боях за Украину погиб молодой пограничникВидео

18:12

Кума Оли Поляковой рассказала, как Поплавский познакомил певицу с будущим мужемВидео

18:00

"Я стараюсь не перенасыщать уроки информацией, чтобы они не были скучными" – Керекелица Алена Вадимовна, учитель начальных классов Онлайн-школы "Альтернатива". новости компании

17:56

Донбасс, заморозка конфликта и переговоры: Самусь раскрыл планы Кремля по войне в УкраинеВидео

17:54

Что делать, если ты весь в долгах: как раз и навсегда сбросить камень с плеч

17:47

Странная смерть курсанта во Львове: парня могли довести до самоубийства - ГБРВидео

17:33

"Им не хватило мозгов в голове": Усик рассказала, какие 2 вещи оккупанты украли из дома под КиевомВидео

17:19

Необычайно ароматные и очень сладкие: 5 лучших сортов огурцов, которые никогда не горчат

16:20

Ирина Билык понежилась в утренних объятиях Дмитрия Коляденко

16:10

Обсуждали утечку важной информации и атаки врага: Зеленский срочно собрал СтавкуВидео

16:01

ВСУ зайдут на территорию России: журналист раскрыл сценарий смуты в РФ

16:00

Доверия минимум: знаки зодиака, которые не умеют хранить секретыВидео

15:59

"Войска НАТО не укрепят границу Украины": в этом году надо завершить текущую фазу войны – ЯковенкоВидео

15:40

Зачем класть использованный чайный пакетик в холодильник: способ, который удивит

15:13

Что грозит призывникам за неявку в военкомат: адвокат озвучил последствияВидео

15:08

Шпинат, руккола и базилик: как и когда нужно сажать полезные растения

15:01

Тарифы вырастут минимум на 60 гривен: в Украине поднимают цены на водуВидео

Реклама
14:51

ВСУ пойдут в наступление на двух направлениях для прорыва "коридора" в Крым – Bild

14:47

Астролог Влад Росс указал точный месяц, когда могут убить ПутинаВидео

14:38

Димопулос отреагировала на скандальные слова Джеджулы о сынеВидео

14:26

В какой день апреля нельзя ничего делать: лунный календарь на апрель 2023

14:10

"Врачи сказали, что в рубашке родилась": старшая дочь Поляковой загремела в больницу

14:04

"Не такие мы друзья, как прежде": Positiff откровенно признался, что испортило его дружбу с ПотапомВидео

14:00

"Поставки боеприпасов России уже идут": Яковенко объяснил, насколько далеко зайдет КитайВидео

13:59

Нарыдал: Путин вручит премию украинскому балеруну, который набил портрет террориста на грудиВидео

13:58

Магнитом притягивают блага: имена мужчин, которые всегда при деньгах

13:29

Финансирует ВСУ: в России взялись за МеладзеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Рецепты
Рецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять