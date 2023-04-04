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3 вещи нужно выбросить из дома в самый важный день апреля: приметы на 6 апреля

4 апреля 2023, 22:18
Что нельзя делать 6 апреля перед Благовещением и как привлечь удачу в дом в большой праздник.
весна, приметы
Что нельзя делать 6 апреля / УНИАН

6 апреля важный день в церковном календаре. В большой православный праздник Благовещения 7 апреля не принято работать, поэтому все неотложные дела нужно было завершить накануне.

Также 6 марта православные в Украине отмечают день памяти преподобного Захария Постника.

Верили, что перед Благовещением из дома нужно было выбросить старые букеты вербы, одежду и всю битую посуду.

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Обязательным было убрать весь дом от пыли и грязи. Также было принято освещать семена перед посадкой.

Что нельзя делать 6 апреля перед Благовещением

  1. Нельзя работать после обеда. Все начатые дела нужно успеть до 15 часов.
  2. Нельзя 6 апреля заниматься рукоделием.
  3. Нельзя 6 апреля ругаться и обижать людей.
  4. Нельзя 6 апреля отказывать в помощи людям.

Приметы на 6 апреля

  1. Если дом 6 апреля убран, то большое благо придет после Благовещения.
  2. Если сегодня роса или дождь, то будет обильный урожай зерновых, сено можно заготовить много.
  3. Если пойдет снег, то можно ждать много гречиха.

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