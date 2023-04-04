3 вещи нужно выбросить из дома в самый важный день апреля: приметы на 6 апреля

Что нельзя делать 6 апреля перед Благовещением и как привлечь удачу в дом в большой праздник.
6 апреля важный день в церковном календаре. В большой православный праздник Благовещения 7 апреля не принято работать, поэтому все неотложные дела нужно было завершить накануне.
Также 6 марта православные в Украине отмечают день памяти преподобного Захария Постника.
Верили, что перед Благовещением из дома нужно было выбросить старые букеты вербы, одежду и всю битую посуду.
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Обязательным было убрать весь дом от пыли и грязи. Также было принято освещать семена перед посадкой.
Что нельзя делать 6 апреля перед Благовещением
- Нельзя работать после обеда. Все начатые дела нужно успеть до 15 часов.
- Нельзя 6 апреля заниматься рукоделием.
- Нельзя 6 апреля ругаться и обижать людей.
- Нельзя 6 апреля отказывать в помощи людям.
Приметы на 6 апреля
- Если дом 6 апреля убран, то большое благо придет после Благовещения.
- Если сегодня роса или дождь, то будет обильный урожай зерновых, сено можно заготовить много.
- Если пойдет снег, то можно ждать много гречиха.
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Автор: Мария Тупик