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3 вещи, которыми категорически нельзя пользоваться сразу после покупки

23 января 2022, 03:15
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Новые вещи следует обрабатывать.

Покупки
Новые вещи следует обрабатывать / pixabay.com

Все мы привыкли сразу после прихода с магазина проверять-примерять свои покупки. Однако эксперты советуют этого не делать. Дело в том, что некоторые вещи нуждаются в обработке перед первым использованием.

В частности, по данным издания Wday.ru речь идет об одежде, постельном белье и обуви.

Одежда. Прежде чем ее надевать в первый раз, следует слегка простирнуть. Это необходимо для того, чтобы обеззаразить изделие не только от микрофлоры людей, которые наверняка ее мерили-щупали в магазине, но и для того, чтобы смыть слой краски, который может вызвать аллергические реакции при прикосновении к коже.

Постельное белье. То же самое правило действует и тут. Однако, кроме всего вышесказанного, есть еще большая опасность. Такие изделия на фабриках обрабатывают ядовитыми для человеческого организма веществами, чтобы подольше сохранить презентабельный вид.

Обувь. Конечно, обувь до вам уже кто-то мерил в магазине. То есть, оставил на ней свой след, который может быть с грибком. Поэтому важно перед тем, как надевать обувь первый раз, обработать ее хлоргексидином - обеззараживающим средством.

Читайте такжеДом будет пахнуть уютом: самые модные обои в 2022 годуНапомним, ранее Главред перечислил покупки, которые не стоит делать в интернет-магазинах.

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