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3 вещи, которые надо сделать всем в день Василия: приметы 14 января, чтобы привлечь большой успех

13 января 2023, 15:52
Что нельзя делать на Старый Новый год 14 января и как привлечь удачу в это день.
приметы, зима
Что нельзя делать 14 января на Старый Новый год / goodfon.ru

14 января церковь почитает память святого Василия Великого. В народе в этот день отмечают Старый Новый год.

На Старый Новый год готовилась щедрая кутья, которая ставилась в угол под иконами. Стол в этот день должен был быть богатым, с разнообразными блюдами, наиболее предпочтительным среди которых был поросенок в собственному соку, так как Василия Великого в народе называли покровителем свиней.

В этот день нельзя было готовить птицу или рыбу. Верили, что счастье можно упустить.

Чтобы в семью не пришли 7 бед, зажигали три свечи, обходили с ними каждый угол дома. Считалось, что так можно призвать в жилище добрых духов.

Если человек просил у кого-то прощения, его нужно было простить.

Что нельзя делать 14 января на Старый Новый год

Нельзя 14 января долго спать. Можно проспать всю удачу.

Нельзя 14 января давать в долг деньги. Можно весь свой доход отдать другим.

Нельзя 14 января ссориться, конфликтовать, сквернословить и даже думать о чем-то плохом. Провожать Старый Новый год стремились с позитивными мыслями и добрым настроем.

Нельзя 14 января отказывать нищим в милостыне.

В старый Новый год было принято ворожить. Верили, что гадания в этот день будут правдивыми.

Приметы на 14 января

Если туман на Старый Новый год, то к хорошему урожаю.

Если сильный снег, то быть хорошему лету.

Если утром идет снег, то весна наступит поздно.

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