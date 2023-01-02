3 самых важных запрета, которые нельзя нарушать никому: приметы на 3 января

Как привлечь удачу и что нельзя делать 3 января, чтобы не попасть в беду.

Что нельзя делать 3 января / goodfon.ru

3 января церковь почитает память святителя Петра. В первые дни Нового года нужно особо следить за приметами и стараться не нарушать их.

Верили, что 3 января стоит убрать в доме перед встрече Рождества 2023. Стоит вымыть все углы в доме, навести порядки и обязательно подготовить меню на Рождество.

Что нельзя делать 3 января

Нельзя 3 января никому желать здоровья, удачи и счастья. Может все произойти наоборот.

Нельзя 3 января подслушивать чужие разговоры. Можно беду с собой в дом принести.

Нельзя 3 января трогать чужие вещи и поднимать с земли.

Нельзя 3 января жениться и свататься.

Приметы на 3 января

Если на улице теплая погода, то в сентябре ждать жары.

Если светит сильное солнце, то ждать сильных морозов.

Если 3 января рассвет красный, то вскоре будут сильные морозы и снегопад с дождем.

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