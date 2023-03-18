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3 самых строгих запрета 20 марта, которые могут навредить всей семье: приметы

18 марта 2023, 20:10
Что нельзя делать 20 марта, все приметы и запреты дня. Как привлечь удачу и что делали в этот день.
весна, приметы
Что нельзя делать 20 марта / goodfon.ru

20 марта церковь почитает память святителя Григория Паламу, архиепископа Солунского.

В народе этот день называли Павел Капельник. Считалось, что он переломный между зимой и весной.

Женщины готовили дом к предстоящей весне. Так как 20 марта нельзя было работать с землей, убирали в доме.

видео дня

Хороший день для уборки вещей в шкафу. Ненужные обязательно выбрасывали, но не отдавали.

Что нельзя делать 20 марта

Нельзя было в этот день грустить. Верили, как провести 20 марта, таким и будет следующий месяц.

Нельзя ругаться с близкими людьми и думать о плохом, чтобы мысли не материализовались.

Нельзя 20 марта работать с землей. Считалось, что она входит в новый весенний цикл, и ей нужно отдыхать.

Приметы на 20 марта

Если с крыш сильно капало, то год будет урожайным.

Если много льда и мороз стоит, то год будет неурожайным.

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