3 самых строгих запрета 20 марта, которые могут навредить всей семье: приметы

20 марта церковь почитает память святителя Григория Паламу, архиепископа Солунского.
В народе этот день называли Павел Капельник. Считалось, что он переломный между зимой и весной.
Женщины готовили дом к предстоящей весне. Так как 20 марта нельзя было работать с землей, убирали в доме.
Хороший день для уборки вещей в шкафу. Ненужные обязательно выбрасывали, но не отдавали.
Что нельзя делать 20 марта
Нельзя было в этот день грустить. Верили, как провести 20 марта, таким и будет следующий месяц.
Нельзя ругаться с близкими людьми и думать о плохом, чтобы мысли не материализовались.
Нельзя 20 марта работать с землей. Считалось, что она входит в новый весенний цикл, и ей нужно отдыхать.
Приметы на 20 марта
Если с крыш сильно капало, то год будет урожайным.
Если много льда и мороз стоит, то год будет неурожайным.
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