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Три самых конфликтных знака Зодиака 2023 года: с ними лучше не сталкиваться

16 января 2023, 19:15
Расскажем, какие знаки Зодиака будут высекать искры ссоры из ничего.
Самые конфликтные знаки Зодиака
Самые конфликтные знаки Зодиака / pixabay.com

Наступивший 2023 год принесет не только удачу и успех, но и испытания. Звезды назвали три знака Зодиака, которых ждут конфликты в 2023 году. Это будут конфликты с родными, коллегами, друзьями. Также звезды дали возможность изменить ситуацию к лучшему.

Главред предлагает узнать, какие три знака Зодиака схватят удачу за хвост "Самые успешные знаки Зодиака: 3 представителя зодиакального круга, которые схватят удачу за хвост".

Самые конфликтные знаки Зодиака: Скорпион

Представители этого знака проведут 2023 год не так спокойно, как хотелось бы. В жизни Скорпионов будут возникать проблемы в общении с друзьями, родными и коллегами. Есть большой риск встретить непонимание со стороны близких людей.

Виной такого поведения Скорпионов будет Плутон, который на непродолжительное время сменит знак Зодиака. Это кратковременное явление принесет изменения и в жизнь представителей водного знака – конфликты и непонимание между детьми и родителями. Путешествие Плутона произойдет в первой половине 2023 года, поэтому заранее стоит подумать о том, чтобы обзавестись "запасным аэродромом", куда можно сбежать от ссор.

Гороскоп на 2023 год для самых конфликтных: Близнецы

Представителям этого знака Зодиака звезды прогнозируют также большое количество ссор в 2023 году. Большинство конфликтов будет с родственниками. В связи с этим может развиться депрессивное состояние, а в некоторых случаях проявятся панические атаки. Преодолеть сложный период можно будет только с помощью специалиста.

Поэтому стоит заранее позаботиться о том, чтобы минимизировать конфликт. Это может быть собственная жилплощадь, длительная поездка. Конфликты удастся загладить только к середине 2023 года. Также не стоит надеяться на возвращение прежних отношений. Всему нужно свое время, не стоит торопить события.

Гороскоп самых конфликтных знаков Зодиака на 2023: Водолей

Представители этого знака будут продуцировать ссоры с самого начала 2023 года. Им будет казаться, что их недооценивают, что их возможности больше, чем они уже добились, что их не уважают, а близкие не ценят мнения Водолеев. Одной из черт характера этого знака является прямолинейность. Именно она сыграет злую шутку и этот знак станет участником списка самых конфликтных знаков Зодиака в 2023 году. Они будут в лицо всем высказывать свое недовольство, что усугубит ситуацию. Под горячую руку Водолеев попадут даже начальники на работе, коллеги.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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