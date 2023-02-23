3 самые умные знака зодиака по китайскому гороскопу: наделены высоким интеллектом

В мире очень много умных людей, однако ум - это не количество знаний, а мудрость и интеллект. Кого звезды наделили этим качеством - рассказал китайский гороскоп.

3 самые умные знака зодиака по китайскому гороскопу / коллаж pixabay.com

Время рождения человека влияет на качества, которые будут ему присущи - так утверждают астрологи. В китайском гороскопе, согласно выводам экспертов по звездам, есть три знака, которые отличаются умом и особой сообразительностью. О них напишем далее.

Какие знаки Зодиака самые умные - сообразительный и расчетливый

В китайском гороскопе есть знак Дракона. Представители этого знака необычайно расчетливы и хитры не во вред окружающим. Они обладают особой сообразительностью и никогда не дают себя "надурить".

Также отличительной чертой этого знака является мудрость, интуиция и сильная эмпатия, его практически невозможно обмануть.

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Какие знаки Зодиака самые умные - ум не по годам

Те, кто родился в год Змеи - обладают мудростью жизни вне зависимости от количества прожитых лет. Эти людям свойственна целеустремленность и сильное желание познавать мир. Их интеллект находится в состоянии постоянного развития.

Умение "читать" людей помогает им выстраивать правильные связи в социуме и успешную карьеру.

Какие знаки Зодиака самые умные - интеллектуальные собеседники

Знак, который большинство считают тихим и невзрачным - Собака. Но мало кому известно, что уроженцы этого года очень глубоко погружаются в интересные им темы, после чего способны стать самыми интересными и интеллектуальными собеседниками.

Люди, рожденные в год собаки - самые сдержанные, умные и мудрые в принятии жизненных решений.

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