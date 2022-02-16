3 простые повседневные привычки, которые помогут улучшить память

Этот процесс требует постоянной работы над собой. Но работа может быть легкой, приятной и интересной.
В 21 веке царит мир информационного пространства. Важно быть в курсе всех событий и мгновенно на них реагировать. Однако иногда это процесс усложняется потерей памяти. Частичное забывание приводит к нарушению графика и разрушает жизнь людей.
Издание BAZAAR назвало три простые и легкие привычки, которые помогут преодолеть эту проблему.
Оказывается, достаточно все время учиться чему-то новому, вести дневник и правильно питаться.
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Новые знания
Это то, без чего практически невозможна жизнь. Однако эксперты советуют больше отдавать предпочтение творчеству. Именно оно способно создавать в мозге дополнительные мембраны. Поэтому не тяните и берите в руки кисть, иголку или что-либо другое и рукодельничайте, реализовывая свою фантазию.
Ведите дневник
В современной жизни можно вести его и в соцсетях. Ведь главное сосредоточенное и связное изложение мысли. Поэтому новый пост в Facebook или Instagam или просто красивое сообщение близким также поможет вам улучшить память.
Полезное питание
Издавна эксперты утверждают, что для работы мозга очень важны жирные кислоты. Поэтому немедля включайте в рацион омега-3 и увидите результат. Кроме того, этот продукт борется с воспалительными процессами.
Напомним, ранее диетолог назвала напиток, который помогает сбросить лишний вес. В частности, речь идет о похудении в области поясницы.
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