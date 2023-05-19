3 продукта, которые нельзя жарить на подсолнечном масле

Есть несколько продуктов, которые лучше не жарить на подсолнечном масле.

https://news.glavred.info/3-produkta-kotorye-nelzya-zharit-na-podsolnechnom-masle-10471519.html Ссылка скопирована

Что нельзя жарить на подсолнечном масле / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Подсолнечное масло является одним из самых популярных растительных масел, используемых при готовке и жарке. Оно имеет высокую точку кипения, что делает его привлекательным для использования в кулинарии.

Однако, есть несколько продуктов, на которых использование подсолнечного масла во время жарки может быть не самым лучшим выбором.

Оливки

Оливки часто используются в закусках и салатах. Однако, жарка оливок на подсолнечном масле может привести к нежелательным изменениям их вкуса и текстуры. Подсолнечное масло имеет более высокую температуру окисления, что может привести к потере некоторых характеристик оливок, делая их менее аппетитными.

видео дня

Рыба

Рыба является источником ценных питательных веществ, таких как Омега-3 жирные кислоты. Однако, при жарке рыбы на подсолнечном масле, высокая температура масла может привести к образованию вредных соединений и потере части полезных свойств рыбы.

Лучше всего выбрать масло с более низкой температурой окисления, такое как оливковое масло, для сохранения питательных веществ в рыбе.

Морепродукты

Морепродукты, такие как креветки, осьминоги или кальмары, обладают нежным мясом и требуют бережной обработки при готовке. Подсолнечное масло, при достижении высоких температур, может образовывать горчичные альдегиды, которые могут негативно повлиять на вкус и аромат морепродуктов.

Для сохранения их нежности и свежести, рекомендуется использовать масла с более низкой точкой кипения.

Вам может быть интересно: