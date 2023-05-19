3 продукта, которые нельзя жарить на подсолнечном масле

Подсолнечное масло является одним из самых популярных растительных масел, используемых при готовке и жарке. Оно имеет высокую точку кипения, что делает его привлекательным для использования в кулинарии.
Однако, есть несколько продуктов, на которых использование подсолнечного масла во время жарки может быть не самым лучшим выбором.
Оливки
Оливки часто используются в закусках и салатах. Однако, жарка оливок на подсолнечном масле может привести к нежелательным изменениям их вкуса и текстуры. Подсолнечное масло имеет более высокую температуру окисления, что может привести к потере некоторых характеристик оливок, делая их менее аппетитными.
Рыба
Рыба является источником ценных питательных веществ, таких как Омега-3 жирные кислоты. Однако, при жарке рыбы на подсолнечном масле, высокая температура масла может привести к образованию вредных соединений и потере части полезных свойств рыбы.
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Лучше всего выбрать масло с более низкой температурой окисления, такое как оливковое масло, для сохранения питательных веществ в рыбе.
Морепродукты
Морепродукты, такие как креветки, осьминоги или кальмары, обладают нежным мясом и требуют бережной обработки при готовке. Подсолнечное масло, при достижении высоких температур, может образовывать горчичные альдегиды, которые могут негативно повлиять на вкус и аромат морепродуктов.
Для сохранения их нежности и свежести, рекомендуется использовать масла с более низкой точкой кипения.
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