3 продукта, которые нельзя хранить рядом с картошкой

Вы сохраните свою картошку свежей и вкусной, если будете знать определенные правила.

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Что нельзя хранить рядом с картошкой / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Картошка - это важный и универсальный продукт, который находит применение во многих кулинарных блюдах. Однако при хранении этого корнеплода следует проявлять осторожность и избегать близкого соседства с определенными продуктами. Давайте разберемся, что нельзя хранить рядом с картошкой и почему это важно.

Лук и чеснок

Картофель и лук (и чеснок) имеют схожие потребности в хранении, но их соседство может привести к нежелательному эффекту. Лук и чеснок могут выделять газы и влагу, что способствует быстрому порче картофеля и вызывает его прорастание.

Яблоки и груши

Фрукты, такие как яблоки и груши, могут выделять этилен, газ, который стимулирует созревание овощей. Вследствие этого картофель может быстрее стареть и терять свою свежесть. Поэтому старайтесь держать картофель вдали от зреющих фруктов.

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Молочные продукты

Картофель впитывает запахи и влагу, поэтому его не следует хранить рядом с молочными продуктами, такими как молоко и сыр. Это может привести к неприятному вкусу и запаху картофеля.

Где нельзя хранить картошку?

Картофель чувствителен к свету, особенно к солнечному свету. Постарайтесь хранить его в прохладном, темном месте, чтобы предотвратить зеленение и образование соланина, вещества, которое может быть ядовитым в больших количествах.

Где лучше всего хранить картошку?

Картофель лучше всего хранить в прохладном и сухом месте. Избегайте хранения во влажных или закрытых контейнерах, чтобы предотвратить образование плесени и гнили.

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